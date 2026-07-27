В западной пустыне Египта, задолго до появления пирамид, люди построили удивительное каменное сооружение. Ей более 7 тысяч лет, и она могла помогать древним жителям следить за небом, сезонами и ритмами природы. Это место называют Набта-Плай. Иногда его даже сравнивают со Стоунхенджем, хотя оно гораздо старше. Именно поэтому находка до сих пор интригует археологов: как в ныне кажущейся почти непригодной для жизни пустыне появилось такое сложное сооружение, рассказывает Daily Galaxy.

Почему Сахара когда-то была совсем другой?

В неолите части современной Сахары не были мертвым морем песка. Там существовали травянистые равнины и озера, а климат позволял небольшим сообществам жить, разводить животных и постепенно переходить к новым формам хозяйства. Именно в такой среде возникла Набта-Плая – древнее место в западной пустыне Египта.

Древние камни, орудия труда и артефакты / Andie Byrnes

По данным археологов Фреда Вендорфа и Ромуальда Шильда, опубликовавших исследование о достопримечательностях в ArcheoNil в 2004 году, люди жили в этом регионе от раннего голоцена примерно до 3000 года до нашей эры. Затем климат стал более сухим.

Рост засушливости постепенно вытеснил людей с этой территории. Но до этого они успели оставить после себя следы, значительно позже изменившие представления исследователей о доисторической жизни в Сахаре.

Как археологи нашли скрытый мир под песком?

История Набта-Плая началась с археологических экспедиций Фреда Вендорфа в 1960-х годах. Его команда искала показания ранней истории Египта и наткнулась в пустыне на следы древней жизни. Находок было много.

Археологи обнаружили каменные орудия, керамику, бусины, украшенные фрагменты яичной скорлупы, кости животных и остатки обгоревших растений. Также нашли следы древних очагов – признак того, что люди не просто проходили через это место, а жили там и готовили еду.

В 1973 году бедуинский проводник привел Вендорфа к высохшему озерному дну примерно в 60 милях от Нила. Там стояли большие камни в необычных положениях. Сначала археолог предположил, что это могли быть естественные образования. Позже исследователи пришли к другому выводу. Камни, вероятнее всего, установили люди. Если бы они были естественными формациями, древняя вода, когда-то заполнявшая эту территорию, должна постепенно их повредить или изменить.

Действительно ли камни указывали на звезды?

В начале 1990-х команда Вендорфа во время раскопок открыла круговую каменную конструкцию. Ее расположение оказалось не случайным: отдельные стоячие камни формировали линии, направленные на определенные точки на горизонте.

Исследователь археоастрономии Дж. Макким Малвилл объяснял, что сооружение могло быть связано с яркими звездами и важными моментами солнечного календаря. Именно поэтому Набта-Плая впоследствии стали называть "Стоунхенджем Сахары".

Ученые связывали расположение камней с такими небесными объектами как Сириус, Арктур, система Альфа Центавра и Пояс Ориона. За тысячи лет положение звезд на небе несколько изменилось, но исследователи учли это и сравнили камни с тем, где эти объекты должны были появляться в небе во время постройки памятника. Если эта версия верна, жители Набта-Плая не просто смотрели на звезды.

Они могли использовать небо как календарь – следить за сезонами, изменениями климата и, возможно, временами, важными для выпаса животных или передвижения в пределах древнего ландшафта. Набта-Плая до сих пор остается загадкой. Но уже понятно одно: за тысячи лет до пирамид в Сахаре жили люди, которые внимательно смотрели в небо и оставили каменный след этой древней попытки понять мир.