Однако за год совместной жизни под одной крышей стало очевидно: поведение и привычки питомца совершенно не вписываются в рамки домашнего любимца. Животное передали в заповедник Сенда-Верде, даже не подозревая, что этот визит положит начало настоящей научной революции и приведет к открытию первого за более чем столетие неизвестного вида диких кошачьих на планете, рассказывает National Geographic.

Необычный гость из Андских лесов

Когда исследовательница National Geographic и основательница Программы исследования боливийских кошачьих Паола Ногалес-Аскаррунс впервые увидела этого зверя, она была очарована его внешностью. Миниатюрная мордочка, округлые уши, необычно длинные усы и роскошные леопардовые пятна.

Животное весило чуть больше двух килограммов и сначала считалось представителем онцилы (тигровой кошки) – вида, описанного еще в XVIII веке. Однако при составлении полевого справочника биолог обратила внимание на странную деталь: темные пятна на шерсти боливийской кошки были значительно крупнее и контрастнее, чем у ее сородичей из соседней Бразилии, что вызвало серьезные подозрения относительно ее истинного происхождения.

Бдительность исследовательницы помогла открыть новый вид кошек / Фото Фернандо Фачоле, Национальное географическое общество

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Генетический прорыв и исторический статус

Разгадать тайну удалось благодаря глубокому геномному анализу, проведенному совместно с генетиками из Бразилии и Бельгии. Сравнив полные геномы десятков особей, исследователи выяснили невероятное: загадочная кошка отделилась от других представителей рода Leopardus примерно 1,4 миллиона лет назад. Это колоссальный эволюционный разрыв, равный различию между современными львами и вымершими гигантскими пещерными хищниками.

Официально описанный в журнале Current Biology новый вид получил название Leopardus tilcayo (леопардовый тилкайо) – в честь имени, которым это скрытное существо издавна называют коренные жители лесных склонов Юнгас.

Пересмотр эволюционного дерева

Это открытие стало первым описанием совершенно нового представителя семейства кошачьих с 1923 года, когда наука узнала о пампанской кошке. Находка коренным образом перекраивает таксономию южноамериканских мелких хищников: то, что веками считалось единственным подвидом, оказалось сложным комплексом из как минимум пяти отдельных видов, каждый из которых требует немедленной оценки численности и срочной защиты от вымирания.