В ходе полевых исследований ученыца Ольга Бельская из Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника зафиксировала встречу с малой белозубкой и поделилась этим в социальных сетях.

Это одно из самых маленьких млекопитающих Украины, которое живет рядом с нами гораздо тише, чем большинство лесных животных. Несмотря на свои размеры, белозубка играет важную роль в природе. Она постоянно охотится на мелких беспозвоночных и помогает поддерживать равновесие в лесной экосистеме.

Почему особенна малая белозубка?

Малая белозубка, или Crocidura suaveolens, весит всего 3–8 граммов. Длина ее тела составляет примерно 5–7 сантиметров. По размерам она уступает лишь бурозубке малой, которую считают самым маленьким млекопитающим Украины. Но маленькое тело предъявляет свои требования. У белозубки очень быстрый обмен веществ, поэтому она почти непрерывно ищет пищу.



Крошка из леса, которая постоянно охотится / Фото изфейсбука

За сутки зверек может съесть не меньше, а иногда даже больше, чем весит сам. Основу ее рациона составляют насекомые и их личинки, пауки, дождевые черви, многоножки, мокрицы, мелкие моллюски и другие беспозвоночные.

Если же представится возможность, белозубка может поймать новорожденных мышат, маленьких ящериц или лягушат. Именно поэтому ее не стоит воспринимать как просто милого лесного малыша. Для своих размеров это активный хищник, который постоянно находится в движении, ищет добычу и влияет на численность многих мелких животных и насекомых.

Где обитает этот крошечный хищник?

Белозубка малая наиболее активна в сумерках и ночью, хотя может выходить на охоту и днем. Из-за постоянной потребности в энергии она не способна долго обходиться без пищи. Ее жизнь состоит из коротких перерывов на отдых и почти непрерывного поиска добычи.



Весит несколько граммов, но ест почти без остановки / Фото изфейсбука

Обитает животное в густой растительности, под опавшими листьями, в лесной подстилке, под пнями или в заброшенных норах других мелких зверей. Незаметная окраска и ловкость помогают ей скрываться от хищников.

Встреча с белозубкой в лесу – это редкий шанс увидеть, насколько разнообразен мир мелких млекопитающих. Она не привлекает внимания так, как большие животные, но именно такие незаметные обитатели часто выполняют в природе очень важную работу.