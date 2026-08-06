Під час польових досліджень науковиця Ольга Бєльська із Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника зафіксувала білозубку малу чим і поділилася у соціальних мережах.

Це один із найменших ссавців України, який живе поруч із нами значно тихіше, ніж більшість лісових звірів. Попри розміри, білозубка відіграє важливу роль у природі. Вона постійно полює на дрібних безхребетних і допомагає підтримувати рівновагу в лісовій екосистемі.

Чим особлива білозубка мала?

Білозубка мала, або Crocidura suaveolens, важить усього 3 – 8 грамів. Довжина її тіла становить приблизно 5 – 7 сантиметрів. За розмірами вона поступається лише бурозубці малій, яку вважають найменшим ссавцем України. Та маленьке тіло має свої вимоги. У білозубки дуже швидкий обмін речовин, тому вона майже безперервно шукає їжу.



Крихітка з лісу, яка постійно полює / Фото з Фейсбук

За добу звірятко може з’їсти не менше, а іноді навіть більше, ніж важить саме. Основу її раціону становлять комахи та їхні личинки, павуки, дощові черв’яки, багатоніжки, мокриці, дрібні молюски та інші безхребетні.

Якщо ж трапиться нагода, білозубка може вполювати новонароджених мишенят, маленьких ящірок або жабенят. Саме тому її не варто сприймати як просто милого лісового малюка. Для свого масштабу це активний хижак, який постійно рухається, шукає здобич і впливає на чисельність багатьох дрібних тварин та комах.

Де живе цей крихітний хижак?

Білозубка мала найактивніша у сутінках і вночі, хоча може виходити на полювання й удень. Через постійну потребу в енергії вона не здатна довго залишатися без їжі. Її життя складається з коротких перерв на відпочинок і майже безперервного пошуку здобичі.



Важить кілька грамів, але їсть майже без зупинки / Фото з Фейсбук

Оселяється тварина в густій рослинності, під опалим листям, у лісовій підстилці, під пнями або в покинутих норах інших дрібних звірів. Непомітне забарвлення і спритність допомагають їй ховатися від хижаків.

Зустріч із білозубкою в лісі – це рідкісний шанс побачити, наскільки різноманітним є світ дрібних ссавців. Вона не привертає уваги так, як великі звірі, але саме такі непомітні мешканці часто виконують у природі дуже важливу роботу.