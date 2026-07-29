У Кейп-Кода в последнее время замечают необычно много этих медуз. Их можно увидеть в воде, у берега или уже выброшенными на песок. И даже в таком случае к ним не стоит прикасаться, пишет Popular Science.

Львиная грива не охотится на людей и не "нападает" на отдыхающих на пляже. Но ее щупальца могут быть очень длинными и незаметными в воде, а ожог от контакта – болезненным.

Что это за медуза?

Медуза "львиная грива", или Cyanea capillata, относится к числу самых крупных медуз на планете. Ее купол может достигать примерно трех футов в диаметре, то есть около 90 сантиметров. А щупальца у отдельных особей могут вытягиваться более чем на 30 метров. Это примерно вдвое больше длины городского автобуса. Обычно эти медузы встречаются в открытом океане. Они обитают в Тихом, Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, а также в Балтийском и Северном морях.

Почему эта медуза опасна / Фото Unsplash

Этим летом воды Массачусетса привлекли особое внимание. По сообщениям местных служб и СМИ, у Кейп-Кода медузы "львиная грива" появляются в необычно большом количестве. Sandwich Marina – Sandwich Harbormaster сообщала, что наблюдения начались еще в мае, а к середине июня плотность медуз стала особенно высокой.

Почему их так много у Кейп-Кода?

Медузы не плавают так, как рыбы, они в основном дрейфуют, поэтому сильно зависят от течений, ветра и условий в воде. Именно сочетание океанских течений и ветров могло принести большое количество медуз к побережью Массачусетса.

Местные службы также предполагают, что на такие всплески могут влиять температура воды и доступность пищи. Подобные массовые появления уже случались ранее, в частности в 2020 году.

Boston Globe писал, что это крупнейшее явление такого рода в Массачусетсе с 2020 года, а сообщения от рыбаков у восточного и южного побережья Кейп-Кода начали поступать в начале или в середине июня. Для океана медузы – естественная часть экосистемы. Но для людей на пляже такая встреча может быстро испортить день. Опасна ли медуза "львиная грива" для человека? У "львиной гривы" есть токсичное жало.

Известных смертельных случаев среди людей очень мало, но укус может быть болезненным и неприятным.

New England Aquarium предупредил, что если такая медуза лежит на пляже или плавает в воде, лучше всего любоваться ею с безопасного расстояния. Прикасаться к медузе не стоит даже тогда, когда она кажется мертвой или уже выброшена на берег. Ее щупальца могут быть длинными, тонкими и плохо заметными, а ядовитые клетки способны оставаться активными после контакта с водой или песком.

Если медуза все же ужалила, местные рекомендации сводятся к простым действиям: промыть место укуса теплой водой, осторожно удалить остатки щупалец пинцетом и не тереть кожу. В источнике также упоминается уксус как средство, которое может помочь уменьшить действие жала. Главное правило простое: не трогать. В случае с львиной гривой это не преувеличенная осторожность, а лучший способ избежать болезненной встречи с одним из крупнейших желеобразных гигантов океана.