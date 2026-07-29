Біля Кейп-Коду цих медуз останнім часом помічають незвично багато. Їх можуть бачити у воді, біля берега або вже викинутими на пісок. І навіть тоді до них не варто торкатися, пише Popular Science.

Левова грива не полює на людей і не "нападає" на пляжників. Але її щупальця можуть бути дуже довгими й непомітними у воді, а опік від контакту – болючим.

Що це за медуза?

Медуза левова грива, або Cyanea capillata, належить до найбільших медуз на планеті. Її дзвін може сягати приблизно трьох футів у діаметрі, тобто близько 90 сантиметрів. А щупальця в окремих особин можуть витягуватися більш ніж на 30 метрів. Це приблизно вдвічі більше за довжину міського автобуса. Зазвичай ці медузи трапляються у відкритому океані. Вони живуть у частинах Тихого, Атлантичного й Північного Льодовитого океанів, а також у Балтійському та Північному морях.

Чим небезпечна ця медуза / Фото Unsplash

Цього літа води Массачусетсу привернули особливу увагу. За повідомленнями місцевих служб і медіа, біля Кейп-Коду левові гриви з’являються у незвично великій кількості. Sandwich Marina – Sandwich Harbormaster повідомляла, що спостереження почалися ще в травні, а до середини червня щільність медуз стала особливо високою.

Чому їх так багато біля Кейп-Коду?

Медузи не плавають так, як риби, вони переважно дрейфують, тому сильно залежать від течій, вітру й умов у воді. Саме поєднання океанських течій і вітрів могло принести велику кількість левових грив до узбережжя Массачусетсу.

Місцеві служби також припускають, що на такі спалахи можуть впливати температура води та доступність їжі. Подібні масові появи вже траплялися раніше, зокрема у 2020 році.

Boston Globe писав, що це найбільше явище такого типу в Массачусетсі з 2020 року, а повідомлення від рибалок біля східного та південного узбережжя Кейп-Коду почали надходити на початку або в середині червня. Для океану медузи – природна частина екосистеми. Але для людей на пляжі така зустріч може швидко зіпсувати день. Чи небезпечна медуза левова грива для людини? Левова грива має токсичне жало.

Відомих смертельних випадків серед людей дуже мало, але укус може бути болючим і неприємним.

New England Aquarium попередив, що якщо така медуза лежить на пляжі або плаває у воді, найкраще милуватися нею з безпечної відстані. Торкатися медузи не варто навіть тоді, коли вона здається мертвою або вже викинута на берег. Її щупальця можуть бути довгими, тонкими й погано помітними, а жалкі клітини здатні залишатися активними після контакту з водою чи піском.

Якщо медуза все ж ужалила, місцеві рекомендації зводяться до простих дій: промити місце теплою водою, обережно прибрати залишки щупалець пінцетом і не терти шкіру. У джерелі також згадують оцет як засіб, який може допомогти зменшити дію жала. Головне правило просте: не чіпати. У випадку левової гриви це не перебільшена пересторога, а найкращий спосіб уникнути болючої зустрічі з одним із найбільших желеподібних гігантів океану.