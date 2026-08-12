Причина такого прорыва оказалась удивительной – главной движущей силой инноваций стал сложный киевский рельеф.

Крутые холмы однако против конной тяги

В конце 1800-х годов основным городским транспортом была конка – вагончики, которые тянули лошади. Однако для холмистого Киева это превратилось в настоящий кошмар. Лошади просто физически не могли вытащить тяжелые вагоны на крутые киевские склоны. Городу срочно требовалось решение, которое позволило бы легко преодолевать перепады высот.

Транспорт, который изменил Киев навсегда / Фото "Суспильне"

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Электродвигатель оказался именно тем технологическим спасением, которое решило транспортную проблему города.

Исторический запуск на Александровском спуске

13 июня 1892 года в Киеве произошло событие, вошедшее в историю транспорта: заработала первая регулярная линия электрического трамвая. Линия была совсем короткая – около 1,5 километра. Она соединяла Нижний Подол с крутым Александровским (ныне Владимирским) спуском.

Эксперимент превзошел все ожидания. Электродвигатель легко преодолел крутой подъем, доказав свое неоспоримое превосходство над конной тягой. Благодаря успеху этого эксперимента уже через несколько лет электрический трамвай стал привычным и самым популярным видом транспорта для киевлян, а сам Киев закрепил за собой статус одного из самых прогрессивных городов своего времени.