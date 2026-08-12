Причина такого прориву виявилася дивовижною – головним двигуном інновацій став складний київський рельєф.

Стрімкі пагорби проти кінної тяги

Наприкінці 1800-х років основним міським транспортом була конка – вагончики, які тягнули коні. Проте для горбистого Києва це перетворилося на справжній жах. Коні просто фізично не могли витягнути важкі вагони на круті київські схили. Місту терміново потрібне було рішення, яке б дозволило легко долати перепади висот.

Транспорт, який змінив Київ назавжди / Фото "Суспільне"

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Електричний двигун виявився саме тим технологічним порятунком, який розв'язав транспортне питання міста.

Історичний пуск на Олександрівському узвозі

13 червня 1892 року в Києві відбулася подія, що увійшла в історію транспорту: запрацювала перша регулярна лінія електричного трамвая. Лінія була зовсім короткою – близько 1,5 кілометра. Вона сполучала Нижній Поділ із крутим Олександрівським (нині Володимирським) узвозом.

Експеримент перевершив усі очікування. Електродвигун легко здолав крутий підйом, довівши свою беззаперечну перевагу над кінною тягою. Завдяки успіху цього експерименту вже за кілька років електричний трамвай став звичним і найпопулярнішим транспортом киян, а сам Київ закріпив за собою статус одного з найпрогресивніших міст свого часу.