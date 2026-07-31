Однако мало кто задумывается о том, что это ароматный шлейф – не случайность, а сложный результат взаимодействия химии, биологии и технологий печати.

Почему деньги так пахнут?

Так называемые "бумажные" деньги на самом деле изготавливаются вовсе не из древесины. Как отмечают исследователи Американского химического общества (ACS), банкнотная бумага в большинстве стран мира – это текстиль, который на 75–80 % состоит из хлопка, а остальная часть приходится на лен. Именно эта смесь натуральных волокон обеспечивает купюрам прочность, но в то же время создает особую пористую основу, которая легко впитывает и удерживает различные летучие соединения.

Бумажные деньги делают из текстиля / Фото Pixabay

Вторым и самым мощным источником уникального аромата являются банкнотные краски и защитные лаки. При печати используются специальные стойкие пигменты и связующие вещества, которые высыхают путем окисления. В процессе их высыхания в воздух выделяются микроскопические частицы альдегидов и алканов. Именно эти химические соединения придают новым купюрам вот такой резкий, "печатный" запах, который часто воспринимается как аромат свежих денег.

Однако банкнота остается чистой и ароматной лишь до того момента, пока не покинет стены типографии. Попадая в обращение, деньги становятся настоящим губчатым аккумулятором окружающей среды. Они впитывают микрочастицы всего, с чем соприкасаются: от кожаного материала кошельков и деревянных ящиков кассовых аппаратов до остатков духов, карманной пыли и выхлопных газов.

Наибольший вклад в "зрелый" запах банкнот вносят сами люди. Каждый раз, когда банкнота касается пальцев, она впитывает кожное сало (себум), пот и микрофлору. При взаимодействии липидов человеческой кожи с кислородом воздуха начинается процесс окисления. В результате этого выделяется соединение под названием 1-октен-3-он – именно оно отвечает за металлический, землистый и специфический органолептический оттенок.

Интересно, что сама металлическая составляющая аромата – это обман нашего обоняния. Купюры содержат микроскопические примеси железа и других металлов (особенно в составе окрашенных магнитных чернил), но сам металл не имеет собственного запаха. Специфический "запах монет или скрепок", который появляется и на банкнотах, формируется исключительно в тот момент, когда железо катализирует распад жиров на нашей коже.

Кроме того, в процессе длительного обращения на банкнотах накапливаются бактерии и микроскопические грибки. Они перерабатывают органические остатки, оставленные человеческими руками, и выделяют собственные метаболиты. Этот биологический слой придает запаху старой бумажной купюры тяжелые, затхлые и слегка плесневелые нотки, которые существенно отличают бывшую в употреблении банкноту от хрустящего свежего оригинала.