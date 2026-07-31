Проте мало хто замислюється, що цей ароматичний шлейф – не випадковість, а складний результат хімії, біології та технологій друку.

Чому гроші так пахнуть?

Так звані "паперові" гроші насправді виготовляють зовсім не з деревини. Як зазначають дослідники Американського хімічного товариства (ACS), банкнотний папір у більшості країн світу – це текстиль, який на 75 – 80% складається з бавовни, а решта припадає на льон. Саме ця суміш натуральних волокон забезпечує купюрам міцність, але водночас створює особливу пористу базу, яка легко поглинає та утримує різноманітні леткі сполуки.

Паперові гроші роблять з текстилю / Фото Pixabay

Другим і найпотужнішим джерелом унікального аромату є банкнотні фарби та захисні лаки. Під час друку використовуються спеціальні стійкі пігменти й зв'язуючі речовини, які висихають шляхом окислення. У процесі їх висихання в повітря виділяються мікроскопічні частки альдегідів та алканів. Саме ці хімічні сполуки дають новеньким купюрам той самий гострий, "друкарський" запах, який часто сприймається як аромат свіжих грошей.

Однак банкнота залишається чистою та ароматною лише до моменту, поки не залишить стіни друкарні. Потрапляючи в обіг, гроші стають справжнім губчатим акумулятором довкілля. Вони поглинають мікрочастинки всього, з чим контактують: від шкіряного матеріалу гаманців і дерев'яних шухляд касових апаратів до залишкових парфумів, кишенькового пилу та вихлопних газів.

Найбільший внесок у "зрілий" запах банкнот вносять самі люди. Щоразу, коли банкнота торкається пальців, вона вбирає шкірне сало (себум), піт та мікрофлору. При взаємодії ліпідів людської шкіри з киснем повітря починається процес окислення. Внаслідок цього виділяється сполука під назвою 1-октен-3-он – саме вона відповідає за металевий, землянистий і специфічний органолептичний відтінок.

Цікаво, що сама металева складова аромату – це обман нашого нюху. Купюри містять мікроскопічні домішки заліза та інших металів (особливо у складі забарвлених магнітних чорнил), але сам метал не має власного запаху. Специфічний "запах монет чи скріпок", який з'являється і на банкнотах, формується виключно в момент, коли залізо каталізує розпад жирів на нашій шкірі.

Крім того, у процесі тривалого обігу на банкнотах накопичуються бактерії та мікроскопічні грибки. Вони переробляють органічні залишки, залишені людськими руками, і виділяють власні метаболіти. Цей біологічний шар додає запаху старого грошового паперу важких, залежалих і трохи пліснявих ноток, які суттєво відрізняють вживану банкноту від хрусткого свіжого оригіналу.