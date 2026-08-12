Ученые уже давно пытаются сделать все возможное, чтобы понять: почему одних людей комары буквально съедают, а других – почти не замечают? Исследователи из Международного университета Флориды приблизились к разгадке, сообщает Science Alert.

Как проводился эксперимент?

Команда ученых под руководством нейрогенетика Мэтью ДеДженнаро привлекла 119 добровольцев. Каждый из них помещал руку в специальную трубку – ольфактометр. С другой стороны трубки выпускали комбинации трех наиболее распространенных видов комаров (Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus), чтобы проверить их реакцию на различные запахи тела.

Крайне опасное насекомое / Фото Pixabay

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Сложный коктейль человеческого запаха

Запах нашей кожи образуется тогда, когда бесцветные выделения вступают в реакцию с бактериями, обитающими на теле (микробиомом). В результате выделяются так называемые летучие органические соединения (ЛОС) – их существует более 1000 видов. Главные выводы эксперимента удивили ученых.

  • Пол имеет минимальное значение

Вид Aedes aegypti отдавал немного большее предпочтение мужчинам, но два других вида вообще не обращали внимания на пол человека.

  • Предпочтения видов не совпадают

Если вы являетесь "магнитом" для одного вида комаров, это вовсе не означает, что вы понравитесь другому. Каждый вид ищет свой уникальный химический коктейль.

  • Тактика выбора

Один вид комаров привлекали конкретные "вкусные" ароматы, тогда как два других вида просто избегали людей с запахами-"отпугивателями".

  • Три бактерии, которые привлекают всех комаров

Исследователи изучили микробиом всех участников и обнаружили удивительную деталь: несмотря на разнообразие кожной фауны, ученые идентифицировали три конкретных вида бактерий, которые присутствовали у людей с самым высоким уровнем привлекательности для всех трех видов комаров: Corynebacterium kefirresidentii, Cutibacterium granulosum, Staphylococcus epidermidis. Эти бактерии служат для насекомых универсальным маркером того, что перед ними находится "вкусная добыча".

Зачем это науке?

Понимание того, какие именно бактерии и летучие соединения делают нас привлекательными для комаров, позволит разработать репелленты нового поколения. В будущем это поможет создавать средства, блокирующие конкретные бактериальные сигналы, и спасти миллионы жизней.