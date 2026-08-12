Ученые уже давно пытаются сделать все возможное, чтобы понять: почему одних людей комары буквально съедают, а других – почти не замечают? Исследователи из Международного университета Флориды приблизились к разгадке, сообщает Science Alert.
Как проводился эксперимент?
Команда ученых под руководством нейрогенетика Мэтью ДеДженнаро привлекла 119 добровольцев. Каждый из них помещал руку в специальную трубку – ольфактометр. С другой стороны трубки выпускали комбинации трех наиболее распространенных видов комаров (Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus), чтобы проверить их реакцию на различные запахи тела.
Крайне опасное насекомое / Фото Pixabay
Сложный коктейль человеческого запаха
Запах нашей кожи образуется тогда, когда бесцветные выделения вступают в реакцию с бактериями, обитающими на теле (микробиомом). В результате выделяются так называемые летучие органические соединения (ЛОС) – их существует более 1000 видов. Главные выводы эксперимента удивили ученых.
- Пол имеет минимальное значение
Вид Aedes aegypti отдавал немного большее предпочтение мужчинам, но два других вида вообще не обращали внимания на пол человека.
- Предпочтения видов не совпадают
Если вы являетесь "магнитом" для одного вида комаров, это вовсе не означает, что вы понравитесь другому. Каждый вид ищет свой уникальный химический коктейль.
- Тактика выбора
Один вид комаров привлекали конкретные "вкусные" ароматы, тогда как два других вида просто избегали людей с запахами-"отпугивателями".
- Три бактерии, которые привлекают всех комаров
Исследователи изучили микробиом всех участников и обнаружили удивительную деталь: несмотря на разнообразие кожной фауны, ученые идентифицировали три конкретных вида бактерий, которые присутствовали у людей с самым высоким уровнем привлекательности для всех трех видов комаров: Corynebacterium kefirresidentii, Cutibacterium granulosum, Staphylococcus epidermidis. Эти бактерии служат для насекомых универсальным маркером того, что перед ними находится "вкусная добыча".
Зачем это науке?
Понимание того, какие именно бактерии и летучие соединения делают нас привлекательными для комаров, позволит разработать репелленты нового поколения. В будущем это поможет создавать средства, блокирующие конкретные бактериальные сигналы, и спасти миллионы жизней.