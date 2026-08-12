Ученые уже давно пытаются сделать все возможное, чтобы понять: почему одних людей комары буквально съедают, а других – почти не замечают? Исследователи из Международного университета Флориды приблизились к разгадке, сообщает Science Alert.

Как проводился эксперимент?

Команда ученых под руководством нейрогенетика Мэтью ДеДженнаро привлекла 119 добровольцев. Каждый из них помещал руку в специальную трубку – ольфактометр. С другой стороны трубки выпускали комбинации трех наиболее распространенных видов комаров (Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus), чтобы проверить их реакцию на различные запахи тела.

Крайне опасное насекомое / Фото Pixabay

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Сложный коктейль человеческого запаха

Запах нашей кожи образуется тогда, когда бесцветные выделения вступают в реакцию с бактериями, обитающими на теле (микробиомом). В результате выделяются так называемые летучие органические соединения (ЛОС) – их существует более 1000 видов. Главные выводы эксперимента удивили ученых.

Пол имеет минимальное значение

Вид Aedes aegypti отдавал немного большее предпочтение мужчинам, но два других вида вообще не обращали внимания на пол человека.

Предпочтения видов не совпадают

Если вы являетесь "магнитом" для одного вида комаров, это вовсе не означает, что вы понравитесь другому. Каждый вид ищет свой уникальный химический коктейль.

Тактика выбора

Один вид комаров привлекали конкретные "вкусные" ароматы, тогда как два других вида просто избегали людей с запахами-"отпугивателями".

Три бактерии, которые привлекают всех комаров

Исследователи изучили микробиом всех участников и обнаружили удивительную деталь: несмотря на разнообразие кожной фауны, ученые идентифицировали три конкретных вида бактерий, которые присутствовали у людей с самым высоким уровнем привлекательности для всех трех видов комаров: Corynebacterium kefirresidentii, Cutibacterium granulosum, Staphylococcus epidermidis. Эти бактерии служат для насекомых универсальным маркером того, что перед ними находится "вкусная добыча".

Зачем это науке?

Понимание того, какие именно бактерии и летучие соединения делают нас привлекательными для комаров, позволит разработать репелленты нового поколения. В будущем это поможет создавать средства, блокирующие конкретные бактериальные сигналы, и спасти миллионы жизней.