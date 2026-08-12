Вчені вже давно намагаються зробити все, аби зрозуміти: чому одних людей комарі буквально зжирають, а інших – майже не помічають? Дослідники з Міжнародного університету Флориди наблизилися до розгадки, розповідає Science alert.

Як проводили експеримент?

Команда науковців під керівництвом нейрогенетика Метью ДеДженнаро залучила 119 волонтерів. Кожен із них поміщав руку в спеціальну трубку – ольфактометр. З іншого боку трубки випускали комбінації трьох найпоширеніших видів комарів (Aedes aegypti, Aedes albopictus та Culex quinquefasciatus), щоб перевірити їхню реакцію на різні запахи тіла.

Вкрай небезпечна комаха / Фото Pixabay

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Складний коктейль людського запаху

Запах нашої шкіри утворюється тоді, коли безбарвні виділення вступають у реакцію з бактеріями, що живуть на тілі (мікробіомом). У результаті виділяються так звані леткі органічні сполуки (ЛОС) – їх існує понад 1000 видів. Головні висновки експерименту здивували науковців.

Стать має мінімальне значення

Вид Aedes aegypti віддавав трохи більшу перевагу чоловікам, але інші два види взагалі не зважали на стать людини.

Смаки видів не збігаються

Якщо ви є "магнітом" для одного виду комарів, це зовсім не означає, що ви сподобаєтеся іншому. Кожен вид шукає свій унікальний хімічний коктейль.

Тактика вибору

Один вид комарів приваблювали конкретні "смачні" аромати, тоді як інші два види просто уникали людей із запахами-"відлякувачами".

Три бактерії, які приваблюють усіх комарів

Дослідники вивчили мікробіом усіх учасників і виявили неймовірну деталь: попри різноманітність шкірної фауни, науковці ідентифікували три конкретні види бактерій, які були присутні у людей з найвищим рівнем привабливості для всіх трьох видів комарів: Corynebacterium kefirresidentii Cutibacterium granulosum Staphylococcus epidermidis. Ці бактерії слугують для комах універсальним маркером того, що перед ними знаходиться "смачна здобич".

Навіщо це науці?

Розуміння того, які саме бактерії та леткі сполуки роблять нас привабливими для комарів, дозволить розробити репеленти нового покоління. У майбутньому це допоможе створювати засоби, що блокують конкретні бактеріальні сигнали, та врятувати мільйони життів.