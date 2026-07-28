Пространство супермаркета давно проектируют так, чтобы человек меньше думал о времени, погоде и внешнем мире. Окна и часы не помогают продавать, отмечает 24 канал.

Маркетологи хотят, чтобы покупатель двигался медленнее, смотрел на полки дольше и принимал больше решений прямо на месте.

Почему окна в супермаркете мешают продажам?

Окно кажется очевидной вещью для любого помещения. Больше света, больше воздуха, более приятное пространство. Но для супермаркета окно – это еще и утраченная стена. Любое свободное пространство в магазине имеет высокую ценность. Здесь можно поставить стеллажи, холодильники, акционные полки, баннеры, витрины с напитками или бытовой химией. Если вместо этого сделать большое окно, часть торговой площади просто выпадает из работы, сообщает Mental floss .

Вы теряете время в супермаркете не просто так / Фото unsplash

Естественный свет меняется в течение дня. Она может слепить, давать блики на упаковках, портить вид продуктов или неравномерно освещать зал. А супермаркету нужен стабильный свет: такой, чтобы фрукты казались свежее, выпечка – теплее, мясо – более привлекательным, а акционные ценники не терялись в тени. Поэтому вместо окон магазины чаще используют продуманное искусственное освещение. Оно не зависит от погоды, сезона и времени суток. Внутри всегда одинакова "магазинная реальность".

Почему часы там тоже не слишком нужны?

Часы в торговом зале выполняли бы очень опасную для магазина функцию: возвращали бы покупателя к реальности. Человек видит время – и вспоминает, что спешил. Зашедшая ненадолго и планировавшая купить всего несколько вещей.

Для супермаркета это плохо, потому чем дольше покупатель остается в зале, тем больше шансов, что он купит не только запланированное, отмечает First post.

Особенно это касается импульсивных покупок. Шоколад у кассы, акционный кофе, сезонные товары, готовая еда, "два по цене одного" – все это требует нескольких лишних секунд внимания. Если человек постоянно контролирует часы, такие секунды исчезают.

Супермаркет вроде бы выключает внешний мир / Фото unsplash

Поэтому в торговом зале редко ставят большие броские часы. Не потому что это технически сложно. Просто они не помогают главной цели магазина.

Как супермаркет заставляет ходить подольше?

Отсутствие окон и часов – только часть большой системы. В супермаркете почти все имеет значение: где стоит хлеб, почему молоко часто вдали от входа, как размещены акции, куда ведет основной проход. Базовые продукты часто разносят по разным частям зала. Человек идет за молоком, но по дороге видит овощи, снеки, йогурты, кофе, бытовую химию. Это не всегда смотрится навязчиво. Но маршрут уже увеличился. Отдельно работают запахи и свет.

Запах свежей выпечки у входа или в центре зала может разбудить аппетит. Теплое освещение делает хлеб и булочки более привлекательными. Яркие ценники создают ощущение выгоды, даже если человек не планировал покупать этот товар.

Все это не обязательно означает "обман". Это скорее торговая режиссура, покупателя не тянут за руку, но пространство подталкивает его двигаться по определенному маршруту и смотреть туда, куда выгодно магазину.

Почему люди покупают больше, чем планировали?

В супермаркете человек принимает множество мелких решений подряд. Какой сыр взять. Нужны ли яблоки. Есть дома соль. Не взять еще кофе, если он со скидкой. Спустя время мозг устает от выбора.

В это время легче срабатывают простые сигналы: акция, красивая упаковка, знакомый бренд, товар у кассы, большая красная цена. Если при этом нет окон, часов и напоминаний о внешнем мире, покупатель дольше остается внутри этой логики.

Это хорошо видно на примере больших магазинов. Человек может прийти с кратким списком, но зал сам подсказывает дополнительные сценарии: что на ужин, что к чаю, что ребенку, что про запас. И корзина наполняется не одним большим решением, а десятком маленьких "ну да будет".