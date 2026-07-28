Простір супермаркету давно проєктують так, щоб людина менше думала про час, погоду й зовнішній світ. Вікна й годинники не допомагають продавати, зазначає 24 Канал.

Маркетологи бажають, щоб покупець рухався повільніше, дивився на полиці довше й приймав більше рішень просто на місці.

Чому вікна в супермаркеті заважають продажам?

Вікно здається очевидною річчю для будь-якого приміщення. Більше світла, більше повітря, приємніший простір. Але для супермаркету вікно – це ще й втрачена стіна. Будь-який вільний простір в магазині має високу цінність. Тут можна поставити стелажі, холодильники, акційні полиці, банери, вітрини з напоями або побутовою хімією. Якщо замість цього зробити велике вікно, частина торгової площі просто випадає з роботи, інформує Mental floss.

Ви втрачаєте час у супермаркеті не просто так / Фото unsplash

Природне світло змінюється протягом дня. Воно може сліпити, давати відблиски на упаковках, псувати вигляд продуктів або нерівномірно освітлювати зал. А супермаркету потрібне стабільне світло: таке, щоб фрукти здавалися свіжішими, випічка – теплішою, м’ясо – привабливішим, а акційні цінники не губилися в тіні. Тому замість вікон магазини частіше використовують продумане штучне освітлення. Воно не залежить від погоди, сезону й часу доби. Усередині завжди однакова "магазинна реальність".

Чому годинники там теж не дуже потрібні?

Годинник у торговому залі виконував би дуже небезпечну для магазину функцію: повертав би покупця до реальності. Людина бачить час – і згадує, що поспішала. Що зайшла ненадовго та планувала купити лише кілька речей.

Для супермаркету це погано, бо чим довше покупець залишається в залі, тим більше шансів, що він купить не лише заплановане, зазначає First post.

Особливо це стосується імпульсивних покупок. Шоколад біля каси, акційна кава, сезонні товари, готова їжа, "два за ціною одного" – усе це потребує кількох зайвих секунд уваги. Якщо людина весь час контролює годинник, такі секунди зникають.

Супермаркет ніби вимикає зовнішній світ / Фото unsplash

Тому в торговому залі рідко ставлять великі помітні годинники. Не тому, що це технічно складно. Просто вони не допомагають головній меті магазину.

Як супермаркет змушує ходити довше?

Відсутність вікон і годинників – лише частина великої системи. У супермаркеті майже все має значення: де стоїть хліб, чому молоко часто далеко від входу, як розміщені акції, куди веде основний прохід. Базові продукти часто розносять по різних частинах залу. Людина йде по молоко, але дорогою бачить овочі, снеки, йогурти, каву, побутову хімію. Це не завжди виглядає нав’язливо. Але маршрут уже збільшився. Окремо працюють запахи й світло.

Запах свіжої випічки біля входу або в центрі залу може розбудити апетит. Тепле освітлення робить хліб і булочки привабливішими. Яскраві цінники створюють відчуття вигоди, навіть якщо людина не планувала купувати цей товар.

Усе це не обов’язково означає "обман". Це радше торгова режисура, покупця не тягнуть за руку, але простір підштовхує його рухатися певним маршрутом і дивитися туди, куди вигідно магазину.

Чому люди купують більше, ніж планували?

У супермаркеті людина ухвалює багато дрібних рішень поспіль. Який сир узяти. Чи потрібні яблука. Чи є вдома сіль. Чи не взяти ще каву, якщо вона зі знижкою. Через деякий час мозок втомлюється від вибору.

Саме тоді легше спрацьовують прості сигнали: акція, красива упаковка, знайомий бренд, товар біля каси, велика червона ціна. Якщо при цьому немає вікон, годинника й нагадування про зовнішній світ, покупець довше залишається всередині цієї логіки.

Це добре видно на прикладі великих магазинів. Людина може прийти з коротким списком, але зал сам підказує додаткові сценарії: а що на вечерю, а що до чаю, а що дитині, а що про запас. І кошик наповнюється не одним великим рішенням, а десятком маленьких "ну хай буде".