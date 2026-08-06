Так зародилась одна из самых известных загадок колониальной Америки – история "Потерянной колонии Роанок", как сообщает 24 Канал. Более четырех веков исследователи спорят, что же случилось с более чем сотней английских поселенцев: они погибли, сбежали, были убиты или присоединились к местному племени.

В 2025 году эта история пополнилась новой деталью: на острове Хаттерас, ранее называвшемся Кроатоан, археологи обнаружили две кучи железных чешуек – остатков, образующихся в процессе кузнечной работы. Для части историков это еще один аргумент в пользу версии, что колонисты не исчезли в никуда, а переселились к кроатоанцам и постепенно ассимилировались.

Почему Роанок называют "Потерянной колонией"?

Роанок был одной из первых попыток Англии закрепиться в Северной Америке. В 1587 году экспедиция из 118 мужчин, женщин и детей прибыла на остров у побережья современной Северной Каролины. Во главе колонии стоял Джон Уайт – художник, губернатор и человек, который уже бывал в этих местах, отмечает VCHORA. Это поселение могло стать первой постоянной английской колонией в Новом Свете. Но с самого начала ситуация была сложной.

Как могла выглядеть эта колония: смотрите видео

Колонистам не хватало ресурсов, отношения с местными алгонкинскими племенами были напряженными, а предыдущий опыт англичан на Роаноке уже оставил после себя насилие, недоверие и враждебность. Уайт вскоре отправился обратно в Англию, чтобы привезти припасы. На острове остались его дочь Элеонора Дэйр, ее муж Ананьяс, новорожденная внучка Вирджиния Дэйр и другие поселенцы. Вирджинию часто упоминают как первого английского ребенка, родившегося в Америке, однако вернуться быстро Уайт не смог.

Англия готовилась к войне с Испанией, корабли были нужны для обороны, а попытки организовать спасательную миссию срывались из-за штормов, пиратов и военных обстоятельств. Когда губернатор наконец добрался до Роанока в августе 1590 года, прошло уже три года. Колония была пуста.

Картина не выглядела как следствие резни. Уайт не нашел тел, не увидел следов боя и не заметил специального знака, о котором договаривался с колонистами перед отъездом. Если им угрожала опасность, они должны были оставить крест. Креста не было. Люди исчезли, но оставили подсказку о направлении – слово "CROATOAN".

Что произошло в Потерянной колонии Роанок?

Самое простое объяснение начинается с самой надписи. "Croatoan" означало и местное племя, дружественное к англичанам, и остров, где оно жило. Сегодня это остров Хаттерас, пишет Britannica. Среди союзников колонистов был Мантео – представитель кроатоанцев, который помогал англичанам и даже получил от них титул лорда Роанока.

Путешествие первых колонистов / Скриншот из видео

Перед отъездом Уайт договорился с поселенцами: если они покинут колонию, то должны написать, куда отправились; если же переезд будет вынужденным или опасным, нужно будет добавить отдельный знак. Надпись "CROATOAN" была, знака опасности не было. Для самого Уайта это означало, что колонисты могли уйти к кроатоанцам добровольно. Он даже попытался добраться до острова Кроатоан после того, как обнаружил пустое поселение.

Шторм помешал путешествию, и корабли вернулись в Англию. Уайт так и не увидел, были ли его люди на соседнем острове. Версия о переселении выглядит логичной еще и потому, что колонисты вряд ли могли долго выживать самостоятельно. На Роаноке не было достаточно стабильного сельского хозяйства, ресурсов не хватало, а зима приближалась. Чтобы продержаться, им нужно было либо жить рядом с местным поселением, либо присоединиться к нему. Однако эта версия не снимает всех вопросов. Согласились ли кроатоанцы принять более сотни чужаков? Ушли ли все колонисты вместе? Погибла ли часть, а часть выжила? Были ли они свободными членами общины, зависимыми людьми или пленниками? На эти вопросы до сих пор нет окончательного ответа.

Другие теории были гораздо мрачнее. Одни исследователи предполагали, что колонистов могли убить враждебные племена. Другие искали след Испании, которая считала англичан незаконными конкурентами в Новом Свете, сообщает History. Но против испанской версии есть важный аргумент: когда Уайт вернулся, он не увидел типичных следов показательной расправы.

К тому же испанцы еще годами сами пытались выяснить, где именно находилась английская база. Была и версия, что колонисты могли попытаться вернуться в Англию самостоятельно на небольшом судне и погибнуть в океане. Такое теоретически возможно, но эта версия не объясняет всего: более сотни человек вряд ли могли поместиться на одном маленьком корабле.