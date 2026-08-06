Так народилася одна з найвідоміших загадок колоніальної Америки – історія Загубленої колонії Роанок, зібрав інформацію 24 Канал. Понад чотири століття дослідники сперечаються, що сталося з більш ніж сотнею англійських поселенців: вони загинули, втекли, були вбиті чи приєдналися до місцевого племені.

У 2025 році ця історія отримала нову деталь на острові Гаттерас, який раніше називався Кроатоан, археологи знайшли дві купи залізних лусочок – залишків, що утворюються під час ковальської роботи. Для частини істориків це ще один аргумент на користь версії, що колоністи не зникли в нікуди, а перебралися до кроатоанців і поступово асимілювалися.

Чому Роанок називають Загубленою колонією?

Роанок був однією з перших спроб Англії закріпитися в Північній Америці. У 1587 році експедиція зі 118 чоловіків, жінок і дітей прибула на острів біля узбережжя сучасної Північної Кароліни. На чолі колонії стояв Джон Вайт – художник, губернатор і людина, яка вже бувала в цих місцях, зазначає VCHORA. Це поселення могло стати першою постійною англійською колонією в Новому Світі. Але з самого початку ситуація була складною.

Як могла виглядати ця колонія: дивіться відео

Колоністам бракувало ресурсів, стосунки з місцевими алгонкінськими племенами були напруженими, а попередній досвід англійців на Роаноці вже залишив після себе насильство, недовіру і ворожість. Вайт невдовзі вирушив назад до Англії, щоб привезти припаси. На острові залишилися його донька Елеонора Дейр, її чоловік Ананьяс, новонароджена онука Вірджинія Дейр та інші поселенці. Вірджинію часто згадують як першу англійську дитину, народжену в Америці, проте повернутися швидко Вайт не зміг.

Англія готувалася до війни з Іспанією, кораблі були потрібні для оборони, а спроби організувати рятувальну місію зривалися через шторми, піратів і військові обставини. Коли губернатор нарешті дістався Роанока у серпні 1590 року, минуло вже три роки. Колонія була порожньою.

Картина не виглядала як наслідок різанини. Вайт не знайшов тіл, не побачив слідів бою і не помітив спеціального знака, про який домовлявся з колоністами перед від’їздом. Якщо їм загрожувала небезпека, вони мали залишити хрест. Хреста не було. Люди зникли, але залишили натяк на напрямок – слово "CROATOAN".

Що сталося у Загубленій колонії Роанок?

Найпростіше пояснення починається з самого напису. "Croatoan" означало і місцеве плем’я, дружнє до англійців, і острів, де воно жило. Сьогодні це острів Гаттерас, пише Britannica. Серед союзників колоністів був Мантео – представник кроатоанців, який допомагав англійцям і навіть отримав від них титул лорда Роанока.

Подорож перших колоністів / Скрін з відео

Перед від’їздом Вайт домовився з поселенцями: якщо вони залишать колонію, то мають написати, куди вирушили, якщо ж переїзд буде вимушеним або небезпечним, треба буде додати окремий знак. Напис "CROATOAN" був, знака небезпеки не було. Для самого Вайта це означало, що колоністи могли піти до кроатоанців добровільно. Він навіть спробував дістатися до острова Кроатоан після того, як знайшов порожнє поселення.

Шторм завадив подорожі, і кораблі повернулися до Англії. Вайт так і не побачив, чи були його люди на сусідньому острові. Версія про переселення виглядає логічною ще й тому, що колоністи навряд чи могли довго виживати самостійно. На Роаноці не було достатньо стабільного сільського господарства, ресурсів бракувало, а зима наближалася. Щоб протриматися, їм потрібно було або жити поруч із місцевим поселенням, або приєднатися до нього. Однак ця версія не знімає всіх питань. Чи погодилися кроатоанці прийняти понад сотню чужинців? Чи всі колоністи пішли разом? Чи частина загинула, а частина вижила? Чи були вони вільними членами громади, залежними людьми або полоненими? На ці питання досі немає остаточної відповіді.

Інші теорії були значно похмурішими. Одні дослідники припускали, що колоністів могли вбити ворожі племена. Інші шукали слід Іспанії, яка вважала англійців незаконними конкурентами в Новому Світі, інформує History. Але проти іспанської версії є важливий аргумент: коли Вайт повернувся, він не побачив типових слідів показової розправи.

До того ж іспанці ще роками самі намагалися з’ясувати, де саме була англійська база. Була й версія, що колоністи могли спробувати повернутися до Англії самотужки на невеликому судні й загинути в океані. Таке теоретично можливо, але вона не пояснює всього: понад сотня людей навряд чи могла вміститися на одному малому кораблі.