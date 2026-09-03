Эти высотные структуры возникают в ионосфере на высоте около 100 километров – слишком высоко для обычных метеозондов и слишком низко для орбитальных спутников. Хотя человеческий глаз их не видит, они регулярно напоминают о себе на поверхности планеты: действуя как гигантские радиозеркала, слои отражают радиоволны, вызывают сбои в GPS-навигаторах смартфонов, создают ложные "призраки" на радарах ПВО и мешают морской и авиационной связи, сообщает Science NASA.

Прорыв миссии SpEED Demon

До недавнего времени физики могли исследовать этот феномен лишь через узкую щель: запускали одну ракету, которая производила единичные измерения вдоль собственной линии полета. Революционный перелом произошел благодаря суборбитальной миссии NASA SpEED Demon (Sporadic E Electrodynamics Demonstration).

Команда SpEED Demon / Фото NASA

Главное технологическое ноу-хау заключалось в сбросе автономных зондов. Оказавшись непосредственно внутри спорадического слоя, ракета развернула четыре отдельных мини-детектора; приборы разлетелись в разные стороны от главного модуля; вместе с основным носителем измерения плазмы проводились одновременно в пяти разных точках одного массива, превратив "узкую обзорную щель в полноценную панораму".

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Не плоский блин, а водоворот, как "булочка с корицей"

Полученные данные полностью перевернули представления исследователей. Ранее считалось, что спорадический слой – это относительно ровный, плоский и статичный пласт с высокой концентрацией ионизированных металлов (преимущественно железа и магния).

На самом деле внутри облака царит бурный хаос. Слой оказался структурно сложным, волнистым и деформированным мощными турбулентными вихрями нейтральных ветров. По словам физика Генри Валентайна, визуально его геометрия скорее напоминает закрученную "булочку с корицей".

Во время спуска зондов слой вообще распался на две отдельные волны – явление, близкое к нестабильности Кельвина-Гельмгольца, которое образует характерные завихрения на обычных перистых облаках.

Конец эпохи непредсказуемых помех

Успех испытаний позволил NASA масштабировать методику. Команда уже применила подобные зонды во время солнечных затмений 2023 и 2024 годов, а впоследствии протестировала систему SEED в тропических широтах с атолла Кваджалейн. Теперь ученые уверенно заявляют: спорадические слои больше не являются полной загадкой. Они подчиняются четким сезонным циклам с пиком в летние месяцы.

Сочетание многоточечных запусков ракет с наземными сканерами приближает физиков к точному прогнозированию космической погоды, что в будущем позволит защитить глобальные навигационные и коммуникационные системы от внезапных сбоев.