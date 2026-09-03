Ці висотні структури виникають в іоносфері на висоті близько 100 кілометрів – занадто високо для звичайних метеозондів і занизько для орбітальних супутників. Хоча людське око їх не бачить, вони регулярно нагадують про себе на поверхні планети: працюючи як гігантські радіодзеркала, шари відбивають радіохвилі, провокують помилки в GPS-навігаторах смартфонів, створюють хибні "привиди" на радарах ППО та заважають морському й авіаційному зв'язку, розповідає Science NASA.

Прорив місії SpEED Demon

Донедавна фізики могли досліджувати цей феномен лише крізь вузьку щілину: запускали одну ракету, яка робила поодинокі заміри вздовж власної лінії польоту. Революційний перелом стався завдяки суборбітальній місії NASA SpEED Demon (Sporadic E Electrodynamics Demonstration).

Команда SpEED Demon / Фото NASA

Головне технологічне ноу-хау полягало у скиданні автономних зондів. Опинившись безпосередньо всередині спорадичного шару, ракета розгорнула чотири окремі міні-детектори; прилади розлетілися в різні боки від головного модуля; разом з основним носієм вимірювання плазми проводилися одночасно в п'яти різних точках одного масиву, перетворивши "вузьку оглядову щілину на повноцінну панораму".

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Не плоский млинець, а вир як "булочка з корицею"

Отримані дані повністю перевернули уявлення дослідників. Раніше вважалося, що спорадичний шар – це відносно рівний, плаский і статичний пласт із високою концентрацією іонізованих металів (переважно заліза та магнію).

Насправді всередині хмари панує бурхливий хаос. Шар виявився структурно складним, хвилястим і деформованим потужними турбулентними вихорами нейтральних вітрів. За словами фізика Генрі Валентайна, візуально його геометрія нагадує радше закручену "булочку з корицею".

Під час падіння зондів шар узагалі розпався на дві окремі хвилі – явище, близьке до нестабільності Кельвіна-Гельмгольца, яке утворює характерні завихрення на звичайних перислих хмарах.

Кінець епохи непередбачуваних перешкод

Успіх випробувань дозволив NASA масштабувати методику. Команда вже застосувала подібні зонди під час сонячних затемнень 2023 та 2024 років, а згодом протестувала систему SEED у тропічних широтах із атола Кваджалейн. Тепер учені впевнено стверджують: спорадичні шари більше не є цілковитою загадкою. Вони підпорядковані чітким сезонним циклам із піком у літні місяці.

Поєднання багатоточкових запусків ракет із наземними сканерами наближає фізиків до точного прогнозування космічної погоди, що в майбутньому дозволить захистити глобальні навігаційні та комунікаційні системи від раптових збоїв.