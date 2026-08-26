Помимо рекордной длины, этот вид стабильно входит в тройку самых тяжелых змей современной фауны, уступая по массе лишь южноамериканской зеленой анаконде.

Абсолютный рекорд среди диких особей был зафиксирован еще в 1912 году: найденный пресмыкающийся достигал невероятных 10 метров в длину. Что касается содержания в неволе, то самой длинной представительницей вида признана самка из США по кличке Медуза, длина которой составила 7,67 метра.

Сетчатый питон – классический ночной хищник, охотящийся из засады. Он часами неподвижно выжидает добычу в зарослях или на ветвях деревьев, пока та не приблизится на расстояние молниеносного броска.

Как выглядит самая большая змея в мире: смотрите видео

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Поскольку эти змеи не имеют яда, они относятся к типу констрикторов, или удушителей. Питон мгновенно обвивает тело добычи мощными мускулистыми кольцами, постепенно затягивая их каждый раз, когда жертва делает выдох, пока полностью не остановит ее дыхание и кровообращение.

Основу рациона составляют теплокровные животные: молодые особи питаются мелкими грызунами, птицами и летучими мышами, тогда как взрослые гиганты охотятся на оленей, диких свиней, приматов и циветов. Если территория охоты примыкает к населенным пунктам, жертвами нередко становятся домашние куры, собаки или свиньи.

Благодаря уникальному строению черепа сетчатый питон способен проглотить добычу, которая в несколько раз превышает диаметр его головы. Его нижняя и верхняя челюсти соединены чрезвычайно эластичными связками, что позволяет пасти растягиваться в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Ч

из-за колоссальных размеров большие представители вида представляют реальную смертельную опасность и для человека. Так один из таких подтвержденных случаев произошел в Индонезии осенью 2022 года: 54-летняя работница каучуковой плантации Джара пропала во время работы, а впоследствии поисковая группа обнаружила раздутого 7-метрового питона. Внутри убитой змеи нашли тело погибшей женщины, которую пресмыкающееся проглотило целиком.

Несмотря на грозную репутацию, сетчатый питон очень популярен в зоопарках благодаря впечатляющим габаритам и эффектному геометрическому узору на чешуе. Более того, в дикой природе на изолированных островах у берегов Австралии встречаются естественные карликовые формы. На их основе селекционеры вывели так называемых "суперкарликовых" питонов, длина которых во взрослом возрасте редко превышает 1,8–2,4 метра, что делает их пригодными для содержания опытными террариумистами.