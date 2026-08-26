Окрім рекордної довжини, вид стабільно входить до трійки найважчих змій сучасної фауни, поступаючись за масою лише південноамериканській зеленій анаконді.

Абсолютний рекорд серед диких особин зафіксували ще у 1912 році: знайдений плазун сягав неймовірних 10 метрів у довжину. Що стосується утримання в неволі, то найдовшою представницею виду визнано самку зі США на прізвисько Медуза, довжина якої склала 7,67 метра.

Сітчастий пітон – класичний нічний хижак, що полює із засідки. Він годинами нерухомо чекає на жертву в заростях або на гілках дерев, доки та не наблизиться на відстань блискавичного кидка.

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Оскільки ці змії позбавлені отрути, вони належать до типу констрикторів, або душителів. Пітон миттєво обвиває тіло здобичі потужними мускулистими кільцями, поступово затягуючи їх щоразу, коли жертва робить видих, доки повністю не зупинить її дихання та кровообіг.

Основу раціону становлять теплокровні тварини: молоді особини харчуються дрібними гризунами, птахами та кажанами, тоді як дорослі велетні полюють на оленів, диких свиней, приматів і цивет. Якщо територія полювання прилягає до селищ, жертвами нерідко стають домашні кури, собаки або свині.

Завдяки унікальній будові черепа сітчастий пітон здатний проковтнути здобич, яка в кілька разів перевищує діаметр його голови. Його нижня та верхня щелепи з'єднані надзвичайно еластичними зв'язками, що дозволяє пащі розтягуватися у вертикальній та горизонтальній площинах. Ч

ерез колосальні розміри великі представники виду становлять реальну смертельну небезпеку й для людини. Один із таких підтверджених випадків трапився в Індонезії восени 2022 року: 54-річна працівниця каучукової плантації Джара зникла під час роботи, а згодом пошукова група виявила роздутого 7-метрового пітона. Всередині вбитої змії знайшли тіло загиблої жінки, яку плазун проковтнув цілком.

Попри грізну репутацію, сітчастий пітон дуже популярний у зоопарках завдяки вражаючим габаритам та ефектному геометричному візерунку на лусці. Ба більше, у дикій природі на ізольованих островах біля Австралії існують природні карликові форми. На їхній основі селекціонери вивели так званих "суперкарликових" пітонів, довжина яких у дорослому віці рідко перевищує 1,8 – 2,4 метра, що робить їх придатними для утримання досвідченими тераріумістами.