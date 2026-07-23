Речь идет о самолете Douglas DC-4 под названием Clipper Endeavor. Он упал в воду вскоре после взлета из Пуэрто-Рико 11 апреля 1952 года. На борту находились 64 пассажира и 5 членов экипажа. Все пережили первый удар о воду. Но самолет затонул менее чем за три минуты, и спасти удалось лишь 17 человек, пишет CNN.

Еще 52 человека погибли – и именно эта трагедия впоследствии повлияла на то, что сегодня кажется привычной частью каждого полета: инструктаж пассажиров перед вылетом.

Как нашли самолет спустя 74 года?

Обломки Clipper Endeavor обнаружила команда Air/Sea Heritage Foundation совместно с партнерами, среди которых Deep Sea Vision и команда программы "Экспедиция в неизвестное" телеканала Discovery. О находке объявили 21 июля 2026 года, а сам самолет нашли еще 2 июня.

Мозаичное изображение затонувшего самолета Clipper Endeavor / Фото предоставлено Фондом наследия AirSea и Deep Sea Vision

Поиски велись у северного побережья Пуэрто-Рико. Команда использовала автономный подводный аппарат и высокоточный сонар. Обломки лежали на глубине почти 600 метров. Помог и случай. Исследовательское судно с одним из самых современных сонарных комплексов проходило как раз через суженную зону поиска и согласилось остановиться на 48 часов.

Примерно через 30 часов сканирования морского дна команда увидела то, что искала десятилетиями. Самолет был разломан на две части. В ходе дополнительного фотографического обследования исследователи смогли окончательно подтвердить находку: на снимках были видны крылатый логотип Pan American и название самолета, которые оставались разборчивыми.

Мы все потрясены и рады этой находке, но в то же время с почтением вспоминаем о том, что произошло в этом месте так давно,

– сказал президент и соучредитель Air/Sea Heritage Foundation Расс Метюз.

Что случилось с Clipper Endeavor?

Pan Am Clipper Endeavor летел из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк. Вскоре после взлета самолет потерял мощность двух двигателей с правой стороны, и пилоту пришлось совершить жесткую посадку на воду. На борту были спасательные плоты и индивидуальные средства плавучести для всех пассажиров. Но это не спасло большинство людей.

После этой катастрофы пассажирам начали объяснять, как выжить / Фото предоставлено Фондом наследия AirSea и Deep Sea Vision

По данным Discovery, на борту возникла неразбериха: пассажирам не провели инструктаж по безопасности, существовал языковой барьер, а согласованной процедуры эвакуации не было. Самолет затонул менее чем за три минуты. Береговая охрана США и ВВС начали спасательную операцию, но спасти удалось только 12 пассажиров и 5 членов экипажа. Остальные 52 человека погибли. По словам ведущего программы "Экспедиция в неизвестное" Джоша Гейтса, среди двух известных выживших, которые до сих пор живы, – женщина, которой сейчас 102 года.

На момент катастрофы она была медсестрой в свои 20 лет и помогла открыть двери самолета, чтобы пассажиры могли выбраться. Другой выжившей оказался ребенок, которого нашли на поверхности воды и реанимировали спасатели.

Почему эта катастрофа изменила авиацию?

После аварии Совет по гражданской авиации США, предшественник нынешнего Федерального авиационного управления, предложил изменить правила для рейсов над водой. Цель была проста: дать пассажирам больше шансов выжить, если самолет окажется в аварийной ситуации. Среди принятых изменений были предполетные инструктажи: пассажирам стали объяснять, где расположены спасательные жилеты, как ими пользоваться, где находятся аварийные выходы и как действовать во время эвакуации.

Дуг Миллер из Pan Am Historical Foundation объяснил CNN, что авторитет экипажа нужно укреплять еще до полета. Тогда в критический момент пассажиры лучше воспринимают инструкции.