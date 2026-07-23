Йдеться про Douglas DC-4 під назвою Clipper Endeavor. Він упав у воду невдовзі після зльоту з Пуерто-Рико 11 квітня 1952 року. На борту були 64 пасажири й 5 членів екіпажу. Усі пережили перший удар об воду. Але літак затонув менш ніж за три хвилини, і врятувати вдалося лише 17 людей, пише CNN.

Ще 52 загинули – і саме ця трагедія згодом вплинула на те, що сьогодні здається звичною частиною кожного польоту: інструктаж пасажирів перед вильотом.

Як знайшли літак через 74 роки?

Уламки Clipper Endeavor виявила команда Air/Sea Heritage Foundation разом із партнерами, серед яких Deep Sea Vision і команда програми "Експедиція в невідоме" телеканалу Discovery. Про знахідку оголосили 21 липня 2026 року, а сам літак знайшли ще 2 червня.

Мозаїчне зображення затонулого літака Clipper Endeavor / Фото Надано Фондом спадщини AirSea та Deep Sea Vision

Пошук вели біля північного узбережжя Пуерто-Рико. Команда використала автономний підводний апарат і високоточний сонар. Уламки лежали на глибині майже 600 метрів. Допоміг і випадок. Дослідницьке судно з одним із найсучасніших сонарних комплексів проходило саме через звужену зону пошуку й погодилося зупинитися на 48 годин.

Після приблизно 30 годин сканування морського дна команда побачила те, що шукала десятиліттями. Літак був розламаний на дві частини. Під час додаткового фотографічного обстеження дослідники змогли остаточно підтвердити знахідку: на знімках було видно крилатий логотип Pan American і назву літака, які залишалися читабельними.

Ми всі приголомшені й раді цій знахідці, але водночас із покорою згадуємо те, що сталося в цьому місці так давно,

– сказав президент і співзасновник Air/Sea Heritage Foundation Расс Метьюз.

Що сталося з Clipper Endeavor?

Pan Am Clipper Endeavor летів із Пуерто-Рико до Нью-Йорка. Невдовзі після зльоту літак втратив потужність двох двигунів із правого боку, і пілотові довелося виконувати жорстку посадку на воду. На борту були рятувальні плоти й індивідуальні засоби плавучості для всіх пасажирів. Але це не врятувало більшість людей.

Після цієї катастрофи пасажирам почали пояснювати, як вижити / Фото Надано Фондом спадщини AirSea та Deep Sea Vision

За даними Discovery, на борту виникла плутанина: пасажирам не провели інструктаж із безпеки, існував мовний бар’єр, а узгодженої процедури евакуації не було. Літак затонув менш ніж за три хвилини. Берегова охорона США та Повітряні сили почали рятувальну операцію, але врятувати вдалося тільки 12 пасажирів і 5 членів екіпажу. Решта 52 людей загинули. За словами ведучого "Експедиції в невідоме" Джоша Гейтса, серед двох відомих нині живих уцілілих – жінка, якій зараз 102 роки.

На момент катастрофи вона була медсестрою у свої 20 років і допомогла відчинити двері літака, щоб пасажири могли вибратися. Іншою вцілілою була дитина, яку знайшли на поверхні води й реанімували рятувальники.

Чому ця катастрофа змінила авіацію?

Після аварії Рада цивільної аеронавтики США, попередниця нинішнього Федерального авіаційного управління, запропонувала змінити правила для рейсів над водою. Мета була проста: дати пасажирам більше шансів вижити, якщо літак опиниться в аварійній ситуації. Серед ухвалених змін були передпольотні інструктажі: пасажирам почали пояснювати, де розташовані рятувальні жилети, як ними користуватися, де аварійні виходи і як діяти під час евакуації.

Дуг Міллер із Pan Am Historical Foundation пояснив CNN, що авторитет екіпажу потрібно встановлювати ще до польоту. Тоді в критичний момент пасажири краще сприймають інструкції.