Флорентийский монастырь Сан-Марко оказался в центре громкого исторического открытия. Во время упорядочивания старинных фармацевтических архивов настоятель монастыря, отец Мануэль Руссо, обнаружил пожелтевшую этикетку XIX века с рецептом лечебного напитка. Его состав удивительно напоминает формулу самой известной в мире сладкой воды, сообщает The Guardian.

Лечебный тоник с кокой и орехом кола

Найденный документ описывает "восстанавливающий винный эликсир", который флорентийские монахи изготавливали для борьбы с истощением, хронической усталостью и возрастными недугами. В состав тоника входили 10 граммов боливийских листьев коки, 30 граммов ореха кола и натуральное вино.

Самая популярная "газировка" в мире / Фото Pixabay

Монастырская аптека, основанная еще в 1460 году для помощи горожанам, продавала это средство по цене от 2 до 6 лир. По словам отца Руссо, до официального глобального запрета растений, содержащих кокаин, в 1961 году этот эликсир был настоящим бестселлером.

Амбициозные претензии и осторожные выводы

Рецептура из Флоренции поразительно похожа на состав, который в 1886 году разработал американский фармацевт Джон Пембертон. Из-за действия строгого "сухого закона" в США Пембертон заменил винную основу газированной водой, создав культовую Coca-Cola.

В итальянских СМИ сразу разгорелись дискуссии о том, что настоящей родиной популярного газированного напитка является Италия. Впрочем, сами монахи призывают не спешить с выводами.

Я не хочу исков от корпораций. Джон Пембертон создал свой собственный безалкогольный вариант. В то время изготовление подобных тоников из листьев коки было распространенной практикой в Италии и Франции. Мы лишь утверждаем, что аптека Сан-Марко имела свой уникальный рецепт,

– отмечает отец Руссо.

Кстати, это не первая попытка поставить под сомнение американское авторство напитка. Испанские дистилляторы из Валенсии также утверждают, что их алкогольный сироп Kola Coca, изобретенный в 1885 году, стал основой для американского бренда.