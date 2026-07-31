Флорентійський монастир Сан-Марко опинився в центрі гучного історичного відкриття. Під час впорядкування старовинних фармацевтичних архівів настоятель монастиря, отець Мануель Руссо, виявив пожовклу етикетку XIX століття з рецептом лікувального напою. Його склад дивовижно нагадує формулу найвідомішої у світі солодкої води, розповідає The Guardian.

Лікувальний тонік із кокою та горіхом кола

Знайдений документ описує "відновлювальний винний еліксир", який флорентійські ченці виготовляли для боротьби з виснаженням, хронічною втомою та віковими недугами. До складу тоніка входили 10 грамів болівійського листя коки, 30 грамів горіха кола та натуральне вино.

Найпопулярніша "газованка" у світі / Фото Pixabay

Монастирська аптека, заснована ще 1460 року для допомоги містянам, продавала цей засіб за ціною від 2 до 6 лір. За словами отця Руссо, до офіційної глобальної заборони рослин із вмістом кокаїну в 1961 році цей еліксир був справжнім бестселером.

Амбітні претензії та обережні висновки

Рецептура з Флоренції вражаюче схожа на склад, який у 1886 році розробив американський фармацевт Джон Пембертон. Через дію суворого "сухого закону" у США Пембертон замінив винну основу газованою водою, створивши культову Coca-Cola.

В італійських медіа одразу спалахнули дискусії про те, що справжньою батьківщиною популярного газованого напою є Італія. Втім, самі ченці закликають не поспішати з висновками.

Я не хочу позовів від корпорацій. Джон Пембертон створив власний безалкогольний варіант. На той час виготовлення подібних тоніків із листя коки було поширеною практикою в Італії та Франції. Ми лише стверджуємо, що аптека Сан-Марко мала свій унікальний рецепт,

– зазначає панотець Руссо.

До речі, це не перша спроба похитнути американське авторство напою. Іспанські дистилятори з Валенсії також переконують, що їхній алкогольний сироп Kola Coca, винайдений у 1885 році, став основою для американського бренду.