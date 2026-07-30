Рекордная жара и засуха, охватившие Европу, привели к критическому обмелению крупнейших водных артерий континента. Однако для ученых падение уровня воды в Дунае обернулось настоящим археологическим открытием: на северо-востоке Болгарии обнажилось дно, под которым скрывались останки доисторического гиганта, сообщает Reuters.

Неожиданная находка на дне Дуная

Недалеко от поселка Ряхово местный житель заметил огромные кости, что выглядывали из-под ила на обмелелом дне реки. На место находки сразу вызвали ученых из Регионального исторического музея города Русе.

Находка, потрясшая ученых: смотрите видео

В ходе предварительного осмотра исследователи идентифицировали нижнюю челюсть, два массивных бивня и ребро древнего мамонта. Артефакты готовят к бережному извлечению и транспортировке в лабораторию для точного анализа и определения возраста.

Как отмечает директор музея Николай Ненов, эта находка имеет колоссальную ценность для науки. Она подтверждает давнюю гипотезу палеонтологов о том, что тысячи лет назад на этой территории располагалось болото. Вероятно, доисторический гигант попал в ловушку и погиб в зыбучих песках, сохранив свои останки для потомков.