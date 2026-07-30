Рекордна спека та посуха, які охопили Європу, спровокували критичне обміління найбільших водних артерій континенту. Проте для науковців падіння рівня води в Дунаї обернулося справжнім археологічним відкриттям: на північному сході Болгарії оголилося дно, яке приховувало рештки доісторичного велетня, розповідає Reuters.

Неочікувана знахідка на дні Дунаю

Неподалік селища Ряхово місцевий житель помітив величезні кістки, що визирали з-під мулу на обмілілому річковому дні. На місце знахідки одразу викликали науковців із Регіонального історичного музею міста Русе.

Знахідка, яка шокувала вчених: дивіться відео

Під час попереднього огляду дослідники ідентифікували нижню щелепу, два масивні бивні та ребро давнього мамонта. Артефакти готують до дбайливого вилучення та транспортування в лабораторію для точного аналізу й визначення віку.

Як зазначає директор музею Ніколай Ненов, ця знахідка має колосальну цінність для науки. Вона підтверджує давню гіпотезу палеонтологів про те, що тисячі років тому на цій території розташовувалося болото. Імовірно, доісторичний велетень потрапив у пастку й загинув у хитких пісках, зберігши свої рештки для нащадків.