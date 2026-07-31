По решению Адольфа Гитлера эти территории были выведены из подчинения вермахта и присоединены к Генеральной губернии в качестве пятого административного округа – дистрикта "Галичина" (Distrikt Galizien). Украинские земли рассматривались нацистским руководством исключительно как будущее "жизненное пространство" Третьего Рейха.

Новый оккупационный центр во Львове

Львов получил статус столицы вновь созданного дистрикта. Оккупационную администрацию разместили в здании бывшего Галицкого наместничества (современная ул. Винниченко, 18). Первым губернатором назначили Карла фон Ляша, которого уже в январе 1942 года отстранили от должности из-за коррупционных скандалов. Его преемником стал Отто Вехтер, который руководил регионом до июля 1944 года.

Именно из этого здания отдавались распоряжения о введении принудительного труда, экономических изъятиях и новых порядках.

Вход в Яновский лагерь / Фото Ghetto Fighters’ House

Центры репрессий и террора

С первых месяцев оккупации в городе развернулась сеть репрессивных органов:

Тюрьма "на Лонцкого" (ул. Степана Бандеры, 1) – здание, где ранее совершали преступления советские органы, стало штаб-квартирой СД, гестапо и криминальной полиции.

Львовское гетто – создано по приказу от 8 ноября 1941 года на территории Замарстинова и Подзамча для изоляции и последующего уничтожения еврейского населения.

Лагерь Stalag 328 – располагался на территории львовской Цитадели, где от голода и пыток погибли десятки тысяч военнопленных.

Яновский концлагерь – создан осенью 1941 года на базе фабрики Steinhaus und Co как лагерь принудительного труда, который впоследствии превратился в место массового истребления людей.

Таким образом, события 1 августа 1941 года окончательно лишили Галичину шансов на государственность в годы Второй мировой войны, превратив регион в зону жесткого оккупационного контроля. Современные здания ЛОВА, Цитадели и тюрьмы "на Лонцкого" остаются ключевыми местами памяти о цене, которую заплатил город в этот период.