Троянцы решили, что это дар богов, затащили коня в город, а ночью греки выбрались изнутри, открыли ворота для своего войска – и Троя пала. Сюжет настолько силен, что пережил тысячелетия и даже дал название компьютерным вирусам, которые маскируются под что-то безобидное. Но есть проблема: чем больше исследователи вникают в эту историю, тем менее простой она кажется, сообщает 24 Канал.

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Действительно ли Гомер описал огромного деревянного коня?

Популярная версия звучит очень кинематографично, но у самого Гомера с Троянским конем все не так однозначно. Как объясняет History, "Илиада" вообще не описывает падение Трои: ее события происходят еще до завершения войны.

В "Одиссее" деревянный конь упоминается лишь несколько раз. Основные детали сюжета дошли до нас не только от Гомера. Часть истории происходит из древнегреческого эпического цикла – поэм, которые не сохранились полностью, но были пересказаны более поздними авторами.

Что на самом деле скрывается за историей о Троянском коне / Фото unsplash

Еще сильнее образ Троянского коня закрепил Вергилий в римской "Энеиде". По версии Britannica, конь представлял собой огромное полые деревянное сооружение, которое греки создали на десятый год войны, когда не могли пробить стены Трои.

Идею приписывали Одиссею, а построил конструкцию мастер Эпей. Внутри спрятались греческие воины, среди которых были Одиссей, Менелай, Диомед, Аякс Малый и Неоптолем. Греки притворились, что отступили, и отплыли на остров Тенедос. У Трои остался Синон, который убедил троянцев, что конь – это дар богини Афины.

Несмотря на предупреждения Лаокоона и Кассандры, троянцы втащили коня за стены. Ночью воины вылезли из укрытия, открыли ворота греческому войску, и город был разрушен. По преданию, мало кто из троянцев выжил: мужчин из царской семьи убили, а женщин разделили между победителями как добычу.

Как Троянского коня показывают в фильмах: смотрите видео

Почему троянцы могли поверить в этот странный "подарок"?

Еще античные авторы сомневались, что троянцы могли быть настолько наивными. Географ Павсаний, живший во II веке, называл их поведение почти нелепым. Ему казалось странным, что люди просто затащили в город гигантское сооружение и не проверили, нет ли внутри врагов.

Современные исследователи советуют не воспринимать миф слишком буквально. Специалист по классической литературе Джонатан Берджесс из Университета Торонто считает, что Павсаний и более поздние авторы смотрели на этот сюжет слишком рационально.

"Павсаний замечательный и все такое, но он и другие авторы жили через тысячу лет после Гомера",

– говорит Берджесс.

Ошибка в том, что поэзию Гомера воспринимают как буквальный исторический репортаж, утверждает ученый. На самом деле это миф, в котором символы, боги, пророчества и странные события подчиняются иной логике.

Деревянный конь далеко не так странен или фантастичен, как большая часть этой истории. В версии Вергилия троянцев убедил не сам конь, а целое представление вокруг него. Синон притворился дезертиром и рассказал, что греки оставили коня в качестве жертвы олимпийским богам. Троянцы решили забрать дар себе – будто вместе с ним получат и божественную благосклонность.

Жрец Лаокоон пытался предостеречь город. Именно с этой сценой связывают знаменитое латинское выражение: "Timeo Danaos et dona ferentes", то есть "Боюсь греков, даже когда они приносят дары". Согласно мифу, боги послали двух змей, которые задушили Лаокоона и его сыновей. Троянцы восприняли это как знак того, что жрец ошибался. Поэтому в контексте мифа их поведение уже не выглядит просто глупостью. Они действовали в мире, где божественные знамения, пророчества и страх перед гневом богов могли иметь большее значение, чем здравый смысл.

Мог ли Троянский конь на самом деле быть лодкой?

Есть еще одна, гораздо более неожиданная версия. Как пишет Aleteia, итальянский исследователь, морской археолог Франческо Тибони предположил, что знаменитый Троянский конь мог появиться из-за ошибки в переводе. По его мнению, речь шла не о коне, а о корабле.

Эту теорию он изложил в статье для Archaeologia Viva. Суть гипотезы такова: слово, которое позже поняли как "конь", могло быть связано с названием типа корабля. В древней традиции существовали суда с изогнутым носом, напоминавшим голову коня. В научной литературе такие финикийские торговые суда иногда называют "hippos ship". Именно здесь и возникает поле для спора, ведь проблема могла быть даже лексической.

С лексикографической точки зрения представляется очевидным, что появление коня стало следствием ошибки перевода, неточности в выборе соответствующего термина, которая, фактически изменив значение исходного слова, привела к искажению всего события", – комментирует ученый.

То есть, согласно этой теории, "подарок" у стен Трои мог быть не деревянным конем, а кораблем или кораблеподобным сооружением. Впоследствии, когда первоначальный смысл слова утратился, образ переосмыслили как коня.