Троянці вирішили, що це дар богам, затягнули коня в місто, а вночі греки вилізли зсередини, відчинили брами для свого війська – і Троя впала. Сюжет настільки сильний, що пережив тисячоліття й навіть дав назву комп’ютерним вірусам, які маскуються під щось безпечне. Та є проблема: що більше дослідники придивляються до цієї історії, то менш простою вона здається, повідомляє 24 Канал.

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Чи справді Гомер описав величезного дерев’яного коня?

Популярна версія звучить дуже кінематографічно, але в самого Гомера з Троянським конем усе не так однозначно. Як пояснює History, "Іліада" взагалі не описує падіння Трої: її події відбуваються ще до завершення війни.

В "Одіссеї" дерев’яний кінь згадується лише кілька разів. Основні деталі сюжету дійшли не тільки з Гомера. Частина історії походить із давньогрецького епічного циклу – поем, які не збереглися повністю, але були переказані пізнішими авторами.

Що насправді ховається за історією про Троянського коня / Фото unsplash

Ще сильніше образ Троянського коня закріпив Вергілій у римській "Енеїді". За версією Britannica, кінь був величезною порожнистою дерев’яною спорудою, яку греки створили на десятий рік війни, коли не могли пробити стіни Трої.

Ідею приписували Одіссею, а збудував конструкцію майстер Епей. Усередині сховалися грецькі воїни, серед яких були Одіссей, Менелай, Діомед, Аякс Малий і Неоптолем. Греки вдали, що відступили, і відпливли до острова Тенедос. Біля Трої залишився Сінон, який переконав троянців, що кінь – це дар богині Афіні.

Попри попередження Лаокоона й Кассандри, троянці втягнули коня за мури. Уночі воїни вилізли зі схованки, відчинили брами грецькому війську, і місто було зруйноване. За переказом, мало хто з троянців вижив: чоловіків із царської родини вбили, а жінок розподілили між переможцями як здобич.

Як Троянського коня описують у фільмах: дивіться відео

Чому троянці могли повірити в цей дивний "подарунок"?

Ще античні автори сумнівалися, що троянці могли бути настільки наївними. Географ Павсаній, який жив у II столітті, називав їхню поведінку майже безглуздою. Йому здавалося дивним, що люди просто затягнули в місто гігантську споруду й не перевірили, чи немає всередині ворогів.

Сучасні дослідники радять не читати міф надто буквально. Фахівець із класичної літератури Джонатан Берджесс з Університету Торонто вважає, що Павсаній і пізніші автори дивилися на сюжет занадто раціонально.

Павсаній чудовий і все таке, але він та інші автори жили через тисячу років після Гомера",

– каже Берджесс.

Помилка в тому, що поезію Гомера сприймають як буквальний історичний репортаж, стверджу науковець. Насправді це міф, у якому символи, боги, пророцтва й дивні події працюють за іншою логікою.

Дерев’яний кінь далеко не такий дивний чи фантастичний, як більшість цієї історії. У версії Вергілія троянців переконав не сам кінь, а ціла вистава довкола нього. Сінон удав із себе дезертира й розповів, що греки залишили коня як жертву олімпійським богам. Троянці вирішили забрати дар собі – ніби разом із ним отримають і божественну прихильність.

Жрець Лаокоон намагався застерегти місто. Саме з цією сценою пов’язують знаменитий вислів латинською: "Timeo Danaos et dona ferentes", тобто "Боюся греків, навіть коли вони приносять дари". За міфом, боги наслали двох змій, які задушили Лаокоона та його синів. Троянці сприйняли це як знак, що жрець помилявся. Тому в межах міфу їхня поведінка вже не виглядає просто дурістю. Вони діяли у світі, де божественні знаки, пророцтва й страх перед гнівом богів могли важити більше, ніж здоровий глузд.

Чи міг Троянський кінь насправді бути човном?

Є ще одна, значно несподіваніша версія. Як пише Aleteia, італійський дослідник, морський археолог Франческо Тібоні припустив, що знаменитий Троянський кінь міг з’явитися через помилку перекладу. На його думку, йшлося не про коня, а про корабель.

Цю теорію він виклав у статті для Archaeologia Viva. Суть гіпотези така: слово, яке пізніше зрозуміли як "кінь", могло бути пов’язане з назвою типу корабля. У давній традиції існували судна з вигнутим носом, який нагадував голову коня. У науковій літературі такі фінікійські торгові судна іноді називають "hippos ship". Саме тут і з’являється простір для суперечки, адже проблема могла бути навіть лексичною.

З лексикографічної перспективи видається очевидним, що поява коня стала наслідком помилки перекладу, неточності у виборі відповідного терміна, яка, фактично змінивши значення початкового слова, призвела до викривлення всієї події", – коментує науковець.

Тобто, за цією теорією, "подарунок" біля мурів Трої міг бути не дерев’яним конем, а кораблем або кораблеподібною спорудою. Згодом, коли первісний зміст слова втратився, образ переосмислили як коня.