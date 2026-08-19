Украинские аисты возвращаются через Ближний Восток, Турцию и Балканы. На этот перелет уходят недели, а само путешествие сопряжено с изнурением и опасностями. С точки зрения простой экономии сил остаться там, где тепло, было бы значительно легче, пишет 24 Канал.

Температура для перелетной птицы – далеко не главное. Причина возвращения кроется в самом годовом цикле белого аиста: Африка дает ему возможность пережить холодный сезон, а Украина и другие части Европы – условия для следующего этапа жизни. Прежде всего речь идет о размножении.

Почему аисту недостаточно просто жить там, где тепло?

Перелетные птицы не ищут место с самой приятной температурой в течение всего года. Их жизнь привязана к сезонной доступности пищи и мест, где можно успешно вывести потомство. Миграцию можно объяснить довольно просто: зимой птицы перемещаются туда, где могут найти достаточно корма, а весной возвращаются в районы размножения – Украинская природоохранная группа.

Для белого аиста местами гнездования являются значительная часть Европы, а также отдельные территории Северной Африки и Азии. Лучше всего ему подходят открытые пространства – луга, сельскохозяйственные угодья и водно-болотные территории. В теплое время года именно такие ландшафты обеспечивают аистов кормом. Их рацион очень широк: насекомые, дождевые черви, земноводные, пресмыкающиеся, мелкие млекопитающие и другая доступная добыча.

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Они тоже всегда хотят домой / Фото unsplash

Для взрослой птицы это важно, но во время гнездования потребность в пище резко возрастает – нужно кормить еще и птенцов. Африка тоже не является бесконечным "шведским столом". Миграция дает аисту возможность в течение года пользоваться преимуществами разных регионов. Провести зиму там, где можно найти пищу, не борясь со снегом и морозом. Весной – оказаться там, где начинается сезон размножения.

Почему аисты возвращаются именно в Украину?

Для птицы, которая уже размножалась, значение имеет не только страна или климатическая зона. Белые аисты довольно сильно привязаны к районам гнездования, а взрослые особи могут возвращаться к знакомому гнезду или той же территории. Старое гнездо не нужно строить с нуля, территория уже знакома, а у птицы есть опыт поиска корма поблизости.

Как живется аистам в Украине: смотрите видео

Исследования гнездового поведения белых аистов также показывают связь между повторным использованием места гнездования и успешностью размножения. В работе, опубликованной в 2023 году, ученые пришли к выводу, что вероятность успешного гнездования была выше, когда аист оставался верным предыдущему гнезду. Поэтому знакомый украинский дом, электроопора или дерево с огромным аистиным гнездом – не просто удобное место, которое случайно встретилось по пути. Для взрослой птицы оно может быть частью территории, на которую она возвращается из года в год.

Есть и показательная деталь: такое поведение сильнее у взрослых птиц, молодые аисты ведут себя значительно свободнее. Данные кольцевания свидетельствуют о том, что многие молодые особи в первые годы жизни не возвращаются непосредственно к месту, где вылупились, и могут оставаться ближе к районам зимовки или мигрировать далеко от будущих мест гнездования.