Українські лелеки повертаються через Близький Схід, Туреччину та Балкани. На цей переліт витрачаються тижні, а сама дорога пов'язана з виснаженням і небезпеками. З погляду простої економії сил залишитися там, де тепло, було б значно легше, пише 24 Канал.

Температура для перелітного птаха – далеко не головне. Причина повернення ховається у самому річному циклі білого лелеки, Африка дає йому можливість пережити холодний сезон, а Україна та інші частини Європи – умови для наступного етапу життя. Насамперед ідеться про розмноження.

Чому лелеці недостатньо просто жити там, де тепло?

Перелітні птахи не шукають місце з найприємнішою температурою на весь рік. Їхнє життя прив'язане до сезонної доступності їжі та місць, де можна успішно вивести потомство. Міграцію можна пояснити доволі просто: узимку птахи переміщуються туди, де можуть знайти достатньо корму, а навесні повертаються до районів розмноження Українська природоохоронна група.

Для білого лелеки місцями гніздування є значна частина Європи, а також окремі території Північної Африки та Азії. Найкраще йому підходять відкриті простори – луки, сільськогосподарські угіддя та водно-болотні території. У теплу частину року саме такі ландшафти забезпечують лелек кормом. Їхній раціон дуже широкий: комахи, дощові черв'яки, земноводні, плазуни, дрібні ссавці та інша доступна здобич.

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Вони теж завжди хочуть додому / Фото unsplash

Для дорослого птаха це важливо, але під час гніздування потреба в їжі різко зростає – годувати потрібно ще й пташенят. Африка теж не є нескінченним "шведським столом". Міграція дає лелеці можливість протягом року користуватися перевагами різних регіонів. Зиму провести там, де можна знайти їжу без боротьби зі снігом і морозом. Навесні – опинитися там, де починається сезон розмноження.

Чому лелеки повертаються саме в Україну?

Для птаха, який уже розмножувався, значення має не лише країна чи кліматична зона. Білі лелеки досить сильно прив'язані до районів гніздування, а дорослі особини можуть повертатися до знайомого гнізда або тієї самої території. Старе гніздо не потрібно будувати з нуля, територія вже знайома, а птах має досвід пошуку корму поблизу.

Як лелекам живеться в Україні: дивіться відео

Дослідження гніздової поведінки білих лелек також показують зв'язок між повторним використанням місця гніздування та успішністю розмноження. У роботі, опублікованій у 2023 році, науковці дійшли висновку, що ймовірність успішного гніздування була вищою, коли лелека залишався вірним попередньому гнізду. Тому знайома українська хата, електроопора чи дерево з величезним лелечим гніздом – не просто зручне місце, яке випадково трапилося дорогою. Для дорослого птаха воно може бути частиною території, до якої він повертається з року в рік.

Є й показова деталь: така поведінка сильніша у дорослих птахів, молоді лелеки поводяться значно вільніше. Дані кільцювання, свідчать, що багато молодих особин у перші роки життя не повертаються безпосередньо до місця, де вилупилися, і можуть залишатися ближче до районів зимівлі або мандрувати далеко від майбутніх місць гніздування.