Светлячки семейства Lampyridae (в частности, самый распространенный европейский вид Lampyris noctiluca) – это вовсе не черви, а настоящие жуки, рассказывает Discover wildlife. К тому же их романтический зеленый неоновый огонек по своей природе работает исключительно за счет энергии перевариваемых заживо моллюсков!

Безжалостная мясорубка: "поток" из улиток и слизней

Самый удивительный парадокс биологии этих насекомых заключается в том, что взрослые жуки вообще не имеют ротового аппарата и не питаются. Весь жизненный запас калорий накапливается исключительно на стадии личинки, которая длится до двух лет.

Уникальные насекомые / Nature Guide

В этот период личинка превращается в настоящий кошмар для садовых обитателей: она методично выслеживает улиток и слизней, которые могут во много раз превышать ее собственные размеры. Острыми челюстями-клещами она впрыскивает в тело жертвы паралитический нейротоксин вместе с мощными пищеварительными ферментами – яд не просто обездвиживает добычу, а за считанные часы разжижает ее внутренние ткани. Личинка буквально выпивает переваренные остатки моллюска, словно гигантский белковый коктейль, съедая за период роста объем, превышающий ее собственный вес в 200 раз.

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Брачный маяк без крыльев

Когда личинка наконец взрослеет, ее миссия сводится лишь к продолжению рода. Самки многих видов не имеют крыльев и внешне напоминают сегментированных личинок. Чтобы привлечь самцов, кружащих в темноте над зарослями, они взбираются на высокие стебли трав и зажигают нижнюю часть брюшка зеленоватым биолюминесцентным маяком.

После спаривания самка откладывает до сотни яиц и погибает, передав эстафету новому поколению светящихся охотников.

Почему мир теряет ночные огни

За последние 20 лет популяция светлячков катастрофически сократилась – примерно на 75%. И если во времена Первой мировой войны солдаты в окопах могли собирать горсти жуков в банки, чтобы читать военные карты в темноте, то сегодня увидеть даже несколько огоньков – большая редкость.

Главными врагами этих насекомых стали современные антропогенные факторы: искусственное освещение, пестициды и тотальное скашивание газонов. Поскольку бескрылые самки не способны перелетать на другие территории, работа газонокосилки под корень или яд против слизней мгновенно уничтожает целые колонии.

Как вернуть сказку в собственный двор

Светлячки вполне способны выживать рядом с человеком – их до сих пор находят на железнодорожных насыпях и старых городских кладбищах, где природа остается дикой. Чтобы поселить светящихся помощников в собственном саду, не требуется сверхусилий: достаточно оставить уютный нескошенный уголок с высокой травой, папоротником и парой старых бревен для зимовки личинок, отказаться от агрессивной химии и, главное, выключать ночную иллюминацию двора в июне и июле. Они отблагодарят вас полным отсутствием вредных слизней и волшебным ночным шоу.