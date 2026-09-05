Світлячки родини Lampyridae (зокрема найпоширеніший європейський вид Lampyris noctiluca) – це зовсім не черв'яки, а справжні жуки, розповідає Discover wildlife. До того ж їхній романтичний зелений неоновий вогник за своєю природою працює суто на енергії перетравлених заживо молюсків!

Безжальна м'ясорубка: "смузі" з равликів та слимаків

Найдивовижніший парадокс біології цих комах полягає в тому, що дорослі жуки взагалі не мають ротового апарату й не харчуються. Увесь життєвий запас калорій накопичується виключно на стадії личинки, яка триває до двох років.

Унікальні комахи / Nature Guide

У цей період личинка перетворюється на справжній кошмар для садових мешкканців: вона методично вистежує равликів і слимаків, які можуть у багато разів перевищувати її власні габарити. Гострими щелепами-кліщами впорскує в тіло жертви паралітичний нейротоксин поряд із потужними травними ферментами – отрута не просто знерухомлює здобич, а за лічені години розріджує її внутрішні тканини. Личинка буквально випиває перетравлені рештки молюска, мов гігантський білковий коктейль, з’їдаючи за період росту обсяг, що перевищує її власну вагу у 200 разів.

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Шлюбний маяк без крил

Коли личинка нарешті дорослішає, її місія звужується лише до продовження роду. Самки багатьох видів не мають крил і зовні нагадують сегментованих личинок. Щоб привабити самців, які кружляють у темряві над заростями, вони видираються на високі стебла трав і запалюють нижню частину черевця зеленуватим біолюмінесцентним маяком.

Після спарювання самка відкладає до сотні яєць і гине, передавши естафету новому поколінню сяючих мисливців.

Чому світ втрачає нічні вогні

За останні 20 років популяція світлячків катастрофічно скоротилася – орієнтовно на 75%. І якщо в часи Першої світової війни солдати в окопах могли збирати жмені жуків у банки, щоб читати військові карти в пітьмі, то сьогодні побачити навіть кілька вогників – велика рідкість.

Головними ворогами цих комах стали сучасні антропогенні фактори: штучне освітлення, пестициди та тотальне скошування газонів. Оскільки безкрилі самки не здатні перелітати на інші території, робота газонокосарки під корінь чи отрута проти слимаків миттєво знищує цілі колонії.

Як повернути казку до власного двору

Світлячки цілком здатні виживати поруч із людиною – їх досі знаходять на залізничних насипах і старих міських цвинтарях, де природа залишається дикою. Щоб оселити сяючих помічників у власному саду, не потрібно надзусиль: достатньо залишити затишний нескошений куточок із високою травою, папороттю та парою старих колод для зимівлі личинок, відмовитися від агресивної хімії і, головне, вимикати нічну ілюмінацію подвір’я в червні та липні. Вони віддячать повною відсутністю шкідливих слимаків і чарівним нічним шоу.