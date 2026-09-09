Любитель-археолог Калле Лаппинен наткнулся на рекордный клад позднего железного века: более 4,5 килограмма древнего серебра эпохи викингов. Эта находка уже официально признана учеными Музеев города Лахти крупнейшим монетным кладом за всю историю археологических исследований в стране, сообщает Yle.

Берестяные тайники между валунами

Старинный клад был замаскирован чрезвычайно тщательно. Серебряные артефакты лежали в двух отдельных контейнерах из березовой коры (бересты), спрятанных в каменистой почве на глубине около 50 сантиметров.

Любитель был потрясен кладом / Фото Esko Tikkala

Оба тайника располагались на расстоянии примерно 12 метров друг от друга, что свидетельствует о намеренно спланированном тайном укрытии на случай опасности.

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Помимо тысяч слипшихся от времени серебряных монет, в тайниках ученые обнаружили:

массивный серебряный плетеный браслет североевропейского типа;

ювелирные подвески и фрагменты распиленного платежного серебра (так называемый "хаксильвер");

органические остатки берестяных корпусов, которые законсервировались благодаря бактерицидным свойствам ионов металла.

Шок среди ржавого мусора

Сам Калле Лаппинен признается, что сначала не поверил сигналу прибора и собственным глазам:

Первая эмоция – это абсолютный ступор и недоверие. Поисковики ежедневно выкапывают сотни ложных сигналов. Около 99% всего, что фиксирует катушка, – это обычный бытовой мусор, пробки или ржавое железо. Но когда из-под слоя почвы вдруг всплывает блеск тысяч монет, это настоящий шок,

– рассказал он.

Уже на следующий день после находки на место прибыл ведущий археолог музеев Лахти Эско Тиккала, который обеспечил профессиональную консервацию участка и безопасное извлечение ценностей единым монолитом почвы.

Новый рекорд

До этого момента крупнейшим серебряным кладом Финляндии периода раннего средневековья считалась знаменитая находка из муниципалитета Ноусиайнен. ВОТ этот комплекс весил чуть более 2 килограммов и насчитывал примерно 1700 серебряных дирхамов и денариев.

Клад из Сюсмя превосходит предыдущий рекорд более чем вдвое. На данный момент монеты еще не очищены и не рассортированы, поэтому их точное количество, географию происхождения чеканки (от англосаксонских денариев до арабских монет) и точную датировку специалисты установят в ходе длительной лабораторной реставрации.