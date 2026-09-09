Пошуківець-аматор Калле Лаппінен натрапив на рекордний скарб пізнього залізного віку: понад 4,5 кілограма стародавнього срібла епохи вікінгів. Ця знахідка вже офіційно визнана науковцями Музеїв міста Лахті найбільшим монетним скарбом за всю історію археологічних досліджень у країні, розповідає Yle.

Берестяні схованки між валунами

Старовинний скарб був замаскований надзвичайно ретельно. Срібні артефакти лежали у двох окремих контейнерах із березової кори (берести), захованих у кам’янистому ґрунті на глибині близько 50 сантиметрів.

Аматор був вражений скарбом / Фото Esko Tikkala

Обидва сховки розташовувалися на відстані приблизно 12 метрів один від одного, що свідчить про навмисно сплановану таємну схованку за часів небезпеки.

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Окрім тисяч злиплих від часу срібних монет, у схованках науковці зафіксували:

масивний срібний плетений браслет північноєвропейського типу;

ювелірні підвіски та фрагменти розрубаного платіжного срібла (так звані хаксільвер);

органічні рештки берестяних тулубів, які законсервувалися завдяки бактерицидним властивостям іонів металу.

Шок серед іржавого сміття

Сам Калле Лаппінен зізнається, що спочатку не повірив звуку приладу та власним очам:

Перша емоція – це абсолютний ступор і недовіра. Пошуківці щодня викопують сотні порожніх сигналів. Близько 99% усього, що фіксує котушка, – це звичайне побутове сміття, пробки чи іржаве залізо. Але коли з-під шару ґрунту раптом виринає сяйво тисяч монет, це справжній шок,

– розповів він.

Вже наступного дня після знахідки на місце прибув провідний археолог музеїв Лахті Еско Тіккала, який забезпечив фахову консервацію ділянки та безпечне вилучення цінностей єдиним монолітом ґрунту.

Новий рекорд

До цього моменту найбільшим срібним скарбом Фінляндії періоду раннього середньовіччя вважалася знаменита знахідка з муніципалітету Ноусіайнен. Той комплекс важив трохи більше 2 кілограмів і налічував приблизно 1700 срібних дирхамів та денаріїв.

Скарб із Сюсмя перевищує попередній рекорд більш ніж удвічі. Наразі монети ще не розчищені та не розділені, тому їхню точну кількість, географію походження карбування (від англосаксонських денаріїв до арабських монет) і точне датування фахівці встановлять під час тривалої лабораторної реставрації.