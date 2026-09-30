Несмотря на такие внушительные размеры, заметить этого гиганта в дикой природе чрезвычайно сложно – птица обладает безупречным естественным камуфляжем и перемещается между ветвями абсолютно бесшумно, сообщают в Карпатском биосферном заповеднике.

Окраска длиннохвостой совы имеет интересную особенность: в популяции встречаются как светлые, так и темные морфы, поэтому две птицы одного вида могут выглядеть совершенно по-разному. Жизнь этой пернатой хищницы неразрывно связана со старыми лесами. Для обустройства гнезд она чаще всего выбирает просторные дупла вековых деревьев или использует заброшенные жилища других больших птиц, где высиживает от четырех до шести яиц.

Уникальная длиннохвостая сова / Фото Карпатский биосферный заповедник

Основу рациона гигантской совы составляют мышевидные грызуны, что делает ее незаменимым санитаром лесной экосистемы. Птица ведет оседлый образ жизни, охраняя свои владения, однако с наступлением суровых зимних морозов и дефицита пищи отдельные особи могут спускаться с высокогорья ближе к предгорьям и равнинам.

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В Украине сова длиннохвостая имеет статус краснокнижного вида и строго охраняется законом. Ее популяция критически уязвима к уничтожению старовозрастных участков леса: без дуплистых деревьев, мертвой древесины и спокойствия во время весеннего гнездования хищник просто не способен выжить. Сохранение нетронутых карпатских девственных лесов – это единственный шанс защитить уникального гиганта от исчезновения.