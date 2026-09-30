Попри такі солідні габарити, помітити цього велетня в дикій природі надзвичайно важко – птах володіє бездоганним природним камуфляжем і рухається між гілками абсолютно безшумно, повідомляють у Карпатському біосферному заповіднику.

Забарвлення довгохвостої сови має цікаву особливість: у популяції трапляються як світлі, так і темні морфи, через що дві птахи одного виду можуть виглядати зовсім по-різному. Життя цієї пернатої хижачки нерозривно пов'язане зі старими лісами. Для облаштування гнізд вона найчастіше обирає просторі дупла вікових дерев або використовує покинуті житла інших великих птахів, де висиджує від чотирьох до шести яєць.

Унікальна довгохвоста сова / Фото Карпатський біосферний заповідник

Основу раціону велетенської сови складають мишоподібні гризуни, що робить її незамінним санітаром лісової екосистеми. Птах веде осілий спосіб життя, оберігаючи власні володіння, проте із настанням суворих зимових морозів та дефіциту їжі окремі особини можуть спускатися з високогір'я ближче до передгір'їв і рівнин.

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В Україні сова довгохвоста має статус червонокнижного виду та суворо охороняється законом. Її популяція критично вразлива до знищення старовікових ділянок лісу: без дуплистих дерев, мертвої деревини та спокою під час весняного гніздування хижак просто не здатен вижити. Збереження недоторканих карпатських пралісів – це єдиний шанс захистити унікального велетня від зникнення.