В рамках работы Глинской археологической экспедиции исследователи обнаружили редкую серебряную монету начала XV века – денар большого князя литовского Витовта, украшенный одним из древнейших государственных символов Литвы, – рассказал археолог Юрий Пуголовок.

Крошечный серебряный денар без какой-либо надписи

Размер найденной реликвии – всего 13 миллиметров в диаметре. Особенность этой серии монет заключается в полном отсутствии буквенных надписей или княжеских титулов, поэтому принадлежность чеканки исследователи установили исключительно по сакральной геральдике.

На аверсе изображена так называемая Колюмна, или Столпы Гедиминовичей – родовой знак правящей династии, который и сегодня остается ключевым элементом малого государственного герба Литвы. На реверсе – чеканное острие боевого копья с крестом.

По словам руководителя экспедиции, археолога Юрия Пуголовка, сочетание этих символов указывает на то, что денар был отчеканен в поздний период правления Витовта – ориентировочно между 1411 и 1430 годами.

Впереди находку ждет взвешивание на высокоточных весах, химический анализ сплава и сравнение штемпелей с музейными образцами, однако ее историческое значение для региона понятно уже сейчас.

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Перекресток цивилизаций: от Золотой Орды до Праги

Находка в очередной раз подтверждает, что Поворскля в XIV–XV веках не была глухой провинцией, а служила оживленной торговой и дипломатической границей между Великим княжеством Литовским, Крымским ханством и Золотой Ордой.

Археологическая мозаика Глинского комплекса поражает своим космополитизмом. Ранее здесь уже находили:

серебряные богемские пражские монеты – универсальную "валюту" средневековой Европы;

серебряные данги и медные пулы золотоординских ханов;

редкие крымские серебряные монеты акче из первых выпусков династии Гераев; изысканные декоративные бляшки от женских головных уборов, которые по стилю идентичны костюмам балтийской знати того времени.

Артефакт не дает прямого ответа на вопрос, было ли это поселение непосредственной резиденцией князей Глинских, однако серебряный денар доказывает: местная община жила по европейским стандартам торговли, вела активный бизнес с соседними государствами и была органичной частью большого литовско-русского пространства.