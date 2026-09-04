Как сообщает издание Axios со ссылкой на обширный отчет Бюро переписи населения США, этот тектонический сдвиг произошел значительно быстрее, чем аналитики и футурологи прогнозировали еще десять лет назад!

Падение рождаемости: феномен вышел за пределы богатых стран

Главный фактор столь резкой смены поколений – стремительное сокращение числа новорожденных. Для естественного воспроизводства населения показатель рождаемости должен составлять не менее 2,1 ребенка на одну женщину.

Ученые бьют тревогу из-за падения рождаемости / Фото Pixabay

Динамика последнего десятилетия оказалась кардинально противоположной:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

что еще в 2013 году лишь 45% жителей планеты проживали в странах с показателем ниже уровня воспроизводства;

по состоянию на 2023 год эта доля подскочила до ошеломляющих 71%;

падение перекинулось с экономически развитых западных государств на развивающиеся страны: порог в 2,1 ребенка больше не преодолевают Индия и Китай (где сосредоточена значительная часть мирового населения), а также Бангладеш, Мексика и Вьетнам.

Резкий рост числа пожилых людей до двух миллиардов

По прогнозам социологов, глобальная когорты пожилых людей будет расти в геометрической прогрессии: если в 2025 году она насчитывала около 852 миллионов, то к 2060 году достигнет астрономической цифры в 2 миллиарда человек.

Пожилых людей на планете больше, чем детей / Фото Pixabay

Впрочем, специалисты призывают не воспринимать стремительное старение цивилизации исключительно как апокалипсис. Увеличение продолжительности жизни является одним из величайших триумфов человечества за последнее столетие: передовая медицина, вакцинация, доступ к качественной воде и санитария помогли кардинально сократить детскую смертность и позволили миллионам людей успешно доживать до глубокой и активной старости.

От статьи расходов к экономическому драйверу

Авторы исследования отмечают, что текущий демографический сдвиг заставит мир полностью пересмотреть отношение к пожилым людям. Вместо восприятия этой категории населения как финансового бремени пенсионных систем общество получает новый мощный ресурс.

Развитие профилактической медицины, поддержка активного долголетия и адаптация рабочих мест под людей старшего возраста способны сохранить их профессиональный потенциал на десятилетия вперед. Более долгая жизнь становится более качественной, а пожилые люди все увереннее превращаются в полноценный актив глобальной экономики.