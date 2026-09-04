Як повідомляє видання Axios із посиланням на масштабний звіт Бюро перепису населення США, цей тектонічний зсув відбувся значно швидше, ніж аналітики та футурологи прогнозували ще десять років тому!

Падіння народжуваності: феномен вийшов за межі багатих країн

Головний чинник настільки різкої зміни поколінь – стрімке скорочення кількості новонароджених. Для природного відтворення популяції показник народжуваності має становити щонайменше 2,1 дитини на одну жінку.

Вчені бʼють на сполох через падіння народжуваності / Фото Pixabay

Динаміка останнього десятиліття виявилася кардинально протилежною:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

ще у 2013 році лише 45% жителів планети мешкали в країнах із показником нижче рівня відтворення;

станом на 2023 рік ця частка підскочила до приголомшливих 71%;

падіння перекинулося з економічно розвинених західних держав на країни, що розвиваються: поріг у 2,1 дитини більше не долають Індія та Китай (де зосереджена значна частина світового населення), а також Бангладеш, Мексика та В'єтнам.

Стрибок до двох мільярдів літніх людей

За прогнозами соціологів, глобальна когорта літніх людей зростатиме в геометричній прогресії: якщо у 2025 році вона налічувала близько 852 мільйонів, то до 2060 року сягне астрономічних 2 мільярдів осіб.

Літніх людей на планеті більше, ніж малечі / Фото Pixabay

Утім, фахівці закликають не сприймати стрімке старішання цивілізації виключно як апокаліпсис. Зростання тривалості життя є одним із найвидатніших тріумфів людства за останнє століття: передова медицина, вакцинація, доступ до якісної води та санітарія допомогли кардинально скоротити дитячу смертність і дозволили мільйонам людей успішно доживати до глибокої та активної старості.

Від статті витрат до економічного драйвера

Автори дослідження зазначають, що поточний демографічний зсув змусить світ повністю переглянути ставлення до літніх людей. Замість сприйняття цієї категорії населення як фінансового тягаря пенсійних систем суспільство отримує новий потужний ресурс.

Розвиток профілактичної медицини, підтримка активного довголіття та адаптація робочих місць під людей старшого віку здатні зберегти їхній професійний потенціал на десятиліття вперед. Довше життя стає якіснішим, а літні люди дедалі впевненіше перетворюються на повноцінний актив глобальної економіки.