Самое интересное – не только в количестве. У разных видов эти зубы имеют совершенно разную форму: одни работают как маленькие пилки, другие – как лезвия, а у самых опасных морских улиток превратились в полые ядовитые гарпуны, отмечает Discover wild life.

Зачем улиткам и слизням нужны зубы?

Зубы нужны улиткам и слизням не для улыбки, а для еды. Их форма зависит от того, чем именно питается животное. Растительноядные морские слизни имеют зубы в виде зубчатых треугольников или острых лезвий.

Они прокалывают прочные клеточные стенки водорослей и высасывают сок. В морском мире это немного напоминает то, как тли питаются соком растений на суше. Хищные улитки и слизни обладают гораздо более устрашающим набором. У некоторых особей зубы похожи на клыки, которые фиксируются, словно складные ножи, а когда не нужны – безопасно прячутся.

Невероятные существа / Фото Unsplash

Некоторые моллюски используют зубы, чтобы просверливать раковины других животных и высасывать то, что внутри. Если на морской раковине видно аккуратное круглое отверстие, есть вероятность, что ее обладатель стал жертвой именно такого нападения.

Есть и совсем жуткие примеры. Мускатные улитки могут подкрадываться к спящим скатам и зубом на конце длинного хоботка разрезать кожу добычи, чтобы пить ее кровь.

Сколько зубов может быть у слизня или улитки?

Количество зубов у этих животных может показаться почти невероятным. У слизней их бывает до 27 тысяч. У улиток может быть до 20 тысяч зубов. У садового улитка их меньше, но все равно очень много – примерно 14 тысяч. Эти зубы не похожи на человеческие. Они расположены на особом органе, который называется радула.

Это что-то вроде шероховатого языка-терки, которым моллюск скребет, режет, прокалывает или соскребает пищу. Именно поэтому мелкая улитка может справиться с листьями, водорослями, другими раковинами или даже добычей, которая на первый взгляд кажется для нее слишком серьезной.

У каких улиток самые опасные зубы?

Самые страшные зубы среди улиток у конусов – морских улиток, которых считают одними из самых опасных животных океана. Их зубы имеют зазубрины, полые и наполнены токсичным коктейлем, достаточно сильным, чтобы убить человека.

При этом на людей такие улитки обычно не охотятся и могут укусить только в целях самозащиты. Хуже всего то, что конусы буквально выстреливают своими зубами, словно ядовитыми дротиками. Их обычные жертвы – черви, рыбы и другие моллюски – мгновенно парализуются, после чего улитка заглатывает их целиком и медленно переваривает. Это меняет представление о улитках. Они могут казаться медлительными и беззащитными, но в природе даже такое мягкое существо способно обладать оружием, от которого добыча не успевает убежать.