Найцікавіше не лише в кількості. У різних видів ці зуби мають дуже різну форму: одні працюють як маленькі пилки, інші – як леза, а в найнебезпечніших морських равликів перетворилися на порожнисті отруйні гарпуни, зазначає Discover wild life.

Навіщо равликам і слимакам зуби?

Зуби потрібні равликам і слимакам не для усмішки, а для їжі. Їхня форма залежить від того, чим саме харчується тварина. Рослиноїдні морські слимаки мають зуби у вигляді зубчастих трикутників або гострих лез.

Вони проколюють міцні клітинні стінки водоростей і висмоктують сік. У морському світі це трохи нагадує те, як попелиці живляться соком рослин на суші. Хижі слимаки й равлики мають значно страшніший набір. У деяких особинах зуби схожі на ікла, які фіксуються, мов складані ножі, а коли не потрібні – безпечно ховаються.

Неймовірні істоти / Фото Unsplash

Деякі молюски використовують зуби, щоб просвердлювати мушлі інших тварин і висмоктувати те, що всередині. Якщо на морській мушлі видно акуратний круглий отвір, є шанс, що її власник став жертвою саме такого нападу.

Є й зовсім моторошні приклади. Мускатні равлики можуть підкрадатися до сплячих скатів і зубом на кінці довгого хоботка розрізати шкіру здобичі, щоб пити її кров.

Скільки зубів може бути у слимака або равлика?

Кількість зубів у цих тварин може звучати майже неправдоподібно. У слимаків їх буває до 27 тисяч. Равлики можуть мати до 20 тисяч зубів. У садового равлика їх менше, але все одно дуже багато – приблизно 14 тисяч. Ці зуби не схожі на людські. Вони розташовані на особливому органі, який називається радула.

Це щось на кшталт шорсткого язика-тертки, яким молюск шкребе, ріже, проколює або зішкрябує їжу. Саме тому дрібний равлик може впоратися з листям, водоростями, іншими мушлями або навіть здобиччю, яка на перший погляд здається для нього занадто серйозною.

Які равлики мають найнебезпечніші зуби?

Найстрашніші зуби серед равликів мають конуси – морські равлики, яких вважають одними з найнебезпечніших тварин океану. Їхні зуби мають зазубрини, порожнисту будову й заповнені токсичним коктейлем, достатньо сильним, щоб убити людину.

При цьому на людей такі равлики зазвичай не полюють і можуть ужалити лише для самозахисту. Найгірше те, що конуси буквально вистрілюють своїми зубами, наче отруйними дротиками. Їхні звичні жертви – черви, риби та інші молюски – миттєво паралізуються, після чого равлик заковтує їх цілими й повільно перетравлює. Це змінює уявлення про равликів. Вони можуть здаватися повільними й беззахисними, але в природі навіть така м’яка істота здатна мати зброю, від якої здобич не встигає втекти.