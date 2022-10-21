З дронами якось впораємося: Жданов вважає, що від іранських ракет буде ще більше проблем

Іран остаточно визначився, чи хоче продовжувати переговори із Заходом щодо зняття санкцій. Військова допомога Росії означає, що Тегеран й надалі розвиватиме свою ракетну та ядерну програми.

У цьому для України є низка ризиків, позаяк іранські ракети мають особливі бойові характеристики. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал.

Зверніть увагу Суровікін відчутно підняв ставки: чи дадуть нарешті Україні далекобійні ракети

Іран пішов у "ва-банк"

Експерт зазначив, що Тегеран уже не розраховує на переговори із Заходом, тому вирішив передавати дрони та оперативно-тактичні ракети Росії.

Це говорить про те, що Іран пішов у "ва-банк" – він готовий наплювати на "ядерну угоду", не збирається роззброюватися й передавати під контроль свою атомну енергетику. Країна стає на військові рейки, обираючи шлях конфронтації,

– пояснив оглядач.

За його словами, на сьогодні невідомо, скільки іранських дронів може отримати Росія.

"Скільки на сьогодні цих дронів передадуть – невідомо. Згідно з договором, Росія має отримати 2400 штук. Якщо Україна швидко зорієнтується, з ними зможуть швидко боротися – зенітна артилерія і кулемети тут врятують", – додав аналітик.

Як іранська допомога Росії вплине на війну: дивіться відео

У чому небезпека ракет

Жданов вказав, що на противагу дронам, іранські ракети на озброєнні Росії можуть стати "величезною проблемою".

Це може бути найсильнішим головним болем, тому що іранські ракети мають головну частину, яка відокремлюється. Такі властивості польоту ракети раніше не застосовувалися. І ніхто із західних фахівців на сьогодні не проводив випробувань у спробах збити ці ракети,

– підкреслив фахівець.

На його думку, теоретично протиракетні комплекси повинні збивати іранські ракети, а як це практично виглядатиме – Україна зможе побачити лише на своєму полі бою.

"Іран передає ці ракети Росії, якими стрілятимуть по нас, а ми відбиватимемося від цих ракет тими комплексами протиракетної оборони, які можуть прийти до цього часу від західних партнерів. Ейфорія, що всі завтра все дадуть Україні та швидко збільшать постачання – це все пішло на спад. Чим далі від "Рамштайну", тим нижче градус ейфорії, що дадуть протиракетні системи", – резюмував експерт.

Читайте також Іран може надати Росії ракети: чи зірвуть постачання і чи отримає Україна далекобійну зброю

Вас також може зацікавити – чим небезпечні іранські ракети: дивіться відео

Іранська допомога Росії: що відомо