Про це 24 каналу розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він також зазначив, що головна проблема цих дронів не в тому, що наші сили ППО не можуть їх збити абощо – самі ракети ППО дорожчі за дрон, який збивають.
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За словами Веніславського, потрібно шукати дешеві та ефективні засоби для їх враження, над цим вже працюють усі уповноважені.
Детальніше про протидію іранським дронам-камікадзе: дивіться відео
"Але, на мою думку, найближчим часом у нас буде ефективна протидія цим "летючим мопедам", як їх називають", – каже він.
Одна із проблем, яку ми також зараз вирішуємо – оперативність виявлення цих дронів, тому що ці об’єкти летять на наднизьких висотах. Але ми це вже врахували, зараз в країні вже є засоби, які дозволяють це робити,
– резюмує Федір Веніславський.
Іран постачає зброю у Росію
- Іран погодився відправити росіянам балістичні ракети малої дальності Fateh і Zolfaghar. Відповідну угоду країни підписали 6 жовтня. Про це повідомили 2 високопоставлених іранських чиновники та 2 іранських дипломати.
- Втім, у Пентагоні станом на 18 жовтня не можуть підтвердити інформацію, що Іран постачатиме Росії ці ракети. Також у США наразі не підтверджують, що Іран продав країні-окупантці додаткові дрони.
- Окрім надання озброєння Кремлю Тегеран відправив своїх інструкторів, щоб вони навчали росіян, як правильно нищити українські міста дронами-камікадзе Shahed-136. Наразі вони перебувають у тимчасово окупованому Криму.
- Водночас влада Ірану цинічно заявляє буцімто не бере участі у війні Росії проти нашої держави. Речник міністерства закордонних справ країни Насер Канаані сказав, нібито його країна не постачає зброї жодній зі сторін.