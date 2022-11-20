Нарощення "Шахідів": експерт відповів, чи будуть тепер іранські дрони виготовляти в Росії

Росія купила ліцензію на виготовлення "Шахідів". Схоже, в країни-агресорки є ресурси й майданчики для їхнього швидкого виготовлення.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. Раніше повідомлялось про угоду Ірану та Росії.

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Дрони легкі для конструювання

Катков розповів, що не було сумнівів у тому, що росіяни почнуть самі будувати дрони-камікадзе. Технологічний рівень його виробництва не високий, і його особливість полягає у тому, що там використовуються дешеві деталі, адже його мета самознищитись. Лише питанням часу було, коли росіяни почнуть самостійне їхнє виготовлення.

Судячи з того, що вони закупили ліцензію на його виробництво, це означає, що в них є ресурси й майданчики для виробництва дронів у короткі терміни та значних кількостях. До речі, є один з варіантів, що його будуть збирати в Білорусі. Там приблизно місяць тому самопроголошений президент Лукашенко заявляв, що білоруський оборонно-промисловий комплекс буде співпрацювати з Іраном у питанні дронів,

– зазначив військовий експерт.

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Іран не може задовольнити потреби Росії

Він продовжив, що мовиться про нарощення виробництва цих "Шахідів", що може бути пов'язане з тим, що Іран не може задовольнити потреби Росії в цьому озброєнні. Раніше окупанти використовували "Шахіди" при атаках на Україну сотнями. Нині, за статистикою Повітряних сил ЗСУ, мовиться лише про десяток.

"Значить, запасів, звісно, стало менше. Або вони їх накопичують для того, щоб потім застосувати масово. Тому сценарій того, що росіяни розгорнуть ліцензійне виробництво дронів на своїй території, цілком імовірний", – зауважив головний редактор Defence Express.

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