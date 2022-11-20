Наращивание "Шахидов": эксперт ответил, будут ли теперь иранские дроны производить в России
Россия купила лицензию на изготовление "Шахидов". Похоже, у страны-агрессора есть ресурсы и площадки для их быстрого изготовления.
Такое мнение 24 канала высказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. Ранее сообщалось о соглашении Ирана и России.
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Дроны легкие для конструирования
Катков рассказал, что не было сомнений в том, что россияне начнут сами собирать дроны-камикадзе. Технологический уровень его производства невысокий, и его особенность состоит в том, что там используются дешевые детали, ведь его цель – самоуничтожиться. Только вопросом времени было, когда россияне начнут их самостоятельное изготовление.
Судя по тому, что они закупили лицензию на его производство, это означает, что у них есть ресурсы и площадки для производства дронов в короткие сроки и в значительных количествах. Кстати, есть один из вариантов, что его будут собирать в Беларуси. Там примерно месяц назад самопровозглашенный президент Лукашенко заявлял, что белорусский оборонно-промышленный комплекс будет сотрудничать с Ираном в вопросе дронов,
– отметил военный эксперт.
Катков ответил, будут ли теперь иранские дроны производить в России: смотрите видео
Иран не может удовлетворить потребности России
Он продолжил, что говорится о наращивании производства этих "Шахидов", что может быть связано с тем, что Иран не может удовлетворить потребности России в этом вооружении. Ранее оккупанты использовали "Шахиды" при атаках на Украину сотнями. Сейчас, по статистике Воздушных сил ВСУ, речь идет только о десяти.
"Значит, запасов, конечно, стало меньше. Или они их накапливают для того, чтобы потом применить массово. Поэтому сценарий того, что россияне развернут лицензионное производство дронов на своей территории, вполне вероятен", – отметил главный редактор Defence Express.
Иранские дроны: последние новости
- "Шахиды" уже не представляют такого риска, как они представляли, например, в октябре. Украина учится бороться с новыми видами угроз и никогда не сдастся России.
- Россия уже почти полмесяца не использует иранские дроны для обстрелов Украины. Есть разные причины, почему так происходит, но все же эти беспилотники остаются угрозой.
- Украинская разведка нашла подтверждение, что детали иранских беспилотников изготовили после полномасштабного вторжения России. Причем едва ли не каждая из деталей сделана в разных странах мира.