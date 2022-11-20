Наращивание "Шахидов": эксперт ответил, будут ли теперь иранские дроны производить в России

Россия купила лицензию на изготовление "Шахидов". Похоже, у страны-агрессора есть ресурсы и площадки для их быстрого изготовления.

Такое мнение 24 канала высказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. Ранее сообщалось о соглашении Ирана и России.

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Дроны легкие для конструирования

Катков рассказал, что не было сомнений в том, что россияне начнут сами собирать дроны-камикадзе. Технологический уровень его производства невысокий, и его особенность состоит в том, что там используются дешевые детали, ведь его цель – самоуничтожиться. Только вопросом времени было, когда россияне начнут их самостоятельное изготовление.

Судя по тому, что они закупили лицензию на его производство, это означает, что у них есть ресурсы и площадки для производства дронов в короткие сроки и в значительных количествах. Кстати, есть один из вариантов, что его будут собирать в Беларуси. Там примерно месяц назад самопровозглашенный президент Лукашенко заявлял, что белорусский оборонно-промышленный комплекс будет сотрудничать с Ираном в вопросе дронов,

– отметил военный эксперт.

Катков ответил, будут ли теперь иранские дроны производить в России: смотрите видео

Иран не может удовлетворить потребности России

Он продолжил, что говорится о наращивании производства этих "Шахидов", что может быть связано с тем, что Иран не может удовлетворить потребности России в этом вооружении. Ранее оккупанты использовали "Шахиды" при атаках на Украину сотнями. Сейчас, по статистике Воздушных сил ВСУ, речь идет только о десяти.

"Значит, запасов, конечно, стало меньше. Или они их накапливают для того, чтобы потом применить массово. Поэтому сценарий того, что россияне развернут лицензионное производство дронов на своей территории, вполне вероятен", – отметил главный редактор Defence Express.

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