Сприяє тепла погода: на Одещині взимку з'явилася яскрава весняна квітка

На вулиці вже календарний грудень, але на Одещині з'явилася крихітна частика весни. Там несподівано через теплу погоду розквітла квітка.

Природне диво сталося на півдні регіону. Про це пише 24 Канал з посиланням на доктора біологічних наук, співробітника Національного природного парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

Яка квітка розпустилася на Одещині в грудні?

Південь Одеської області зараз живе в умовах відносно теплих температур, тому попри масовані обстріли та постійну небезпеку там сталося справжнє диво – розквітнув ірис. Зазвичай ця квітка найгарніша на початку травня й до кінця червня, але зараз жовта красуня з'явилася посеред грудня.

Іриси науковець помітив на території української Бессарабії, неподалік парку "Тузлівські лимани". Ці квітки є багаторічними, а особлива цьогорічна погода посприяла тому, що вони порадували своєю красою не лише весною, але й узимку.

Проте погода цього року особлива і непередбачена і тому показує свої сюрпризи. Зазвичай граціозні квіти ірису не тільки приваблюють погляди завдяки розмаїттю відтінків – від кришталево-білого до насичено-фіолетового, а й вражають своєю витонченістю та стійкістю. Цей грудневий ірис жовтий і неймовірно красивий,

– написав Іван Русєв.

Жителів Одещини порадував цвіт ірисів у грудні: дивіться відео

