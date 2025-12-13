Способствует теплая погода: в Одесской области зимой появился яркий весенний цветок

На улице уже календарный декабрь, но в Одесской области появилась крошечная частичка весны. Там неожиданно из-за теплой погоды расцвел цветок.

Природное чудо произошло на юге региона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на доктора биологических наук, сотрудника Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

К теме Снег, морозы и гололедица: синоптик рассказал, какой будет погода в эти выходные

Какой цветок распустился в Одесской области в декабре?

Юг Одесской области сейчас живет в условиях относительно теплых температур, поэтому несмотря на массированные обстрелы и постоянную опасность там произошло настоящее чудо – расцвел ирис. Обычно этот цветок самый красивый в начале мая и до конца июня, но сейчас желтая красавица появилась посреди декабря.

Ирисы ученый заметил на территории украинской Бессарабии, недалеко от парка "Тузловские лиманы". Эти цветки являются многолетними, а особая нынешняя погода способствовала тому, что они порадовали своей красотой не только весной, но и зимой.

Однако погода в этом году особая и непредсказуемая и поэтому показывает свои сюрпризы. Обычно грациозные цветы ириса не только привлекают взгляды благодаря разнообразию оттенков – от кристально-белого до насыщенно-фиолетового, но и поражают своим изяществом и устойчивостью. Этот декабрьский ирис желтый и невероятно красивый,

– написал Иван Русев.

Жителей Одесской области порадовал цвет ирисов в декабре: смотрите видео

Будут ли морозы в ближайшее время?