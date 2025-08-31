Війна кардинально змінилася з початку повномасштабного вторгнення. Замість артилерії тепер чути гул дронів. Росія систематично завдає руйнувань українським містам.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон, який робить репортажі зі Сходу. Він зазначив, що Росія зараз контролює менше територій в Україні, ніж у 2022 році, і просувається надзвичайно повільно.

Що найважче бачити на фронті?

Головне послання світу – Росія готова пожертвувати мільйонами своїх солдатів. За даними британської розвідки, для захоплення чотирьох областей, які хоче Путін – Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської – може знадобитися чотири з половиною роки і ще мільйон росіян.

"Щоразу відвідуючи фронт, я бачу, як життя зникає з міст і селищ. Ясніше розумієш, що Росія готова пожертвувати всім, чим тільки можна. Це важко. Дуже важко. Я бачив, як змінилося Добропілля. Це був торговий центр, гарне місце. Близько трьох місяців тому я завжди зупинявся там, щоб купити хот-дог. А два місяці тому я знову був там, і остання церква закрилася. Усі ховалися всередині. Місто обезлюднішало", – розповів Кейлін Робертсон.

Люди відчувають зв'язок із землею, коли бачать фотографії

Він додав, що те саме спостерігає в Костянтинівці та інших містах. У той час увага світу переключилася на Ізраїль та саміт в Алясці. Він пояснив, що якщо люди не побачать, за що борються українці та наскільки все зруйновано навколо, санкції просто не будуть запроваджені.

Через два дні я знову їду в Краматорськ, щоб зробити оновлення, бо росіяни постійно обстрілюють місто. Єдиний спосіб пам'ятати, що там відбувається, – це наявність журналістів на передовій, які знімають усе "власними очима". Це неймовірно дорого та небезпечно, тому там майже нікого немає. Це головна причина, чому я туди їду,

– сказав Робертсон.

Журналіст додав, що американські та західні ЗМІ вважають ці області російськими, бо там говорять російською. Кожен солдат на Донбасі, з яким він розмовляв, каже: вони тут, щоб вигнати російську армію з країни.

Він зазначив, що в Ірландії говорять англійською, але це не означає, що Британія повинна повернути собі Ірландію.

Також він підсумував, що багато людей у світі поки що не до кінця розуміють, за що борються українці. Коли він показує ландшафти – Слов'янськ, Добропілля та інші міста з історією й кладовищами, у людей виникає глибокий емоційний зв'язок із цією землею.

Яка ситуація на фронті?