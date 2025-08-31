Война кардинально изменилась с начала полномасштабного вторжения. Вместо артиллерии теперь слышен гул дронов. Россия систематически наносит разрушения украинским городам.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, который делает репортажи с Востока. Он отметил, что Россия сейчас контролирует меньше территорий в Украине, чем в 2022 году, и продвигается чрезвычайно медленно.

Что труднее всего видеть на фронте?

Главное послание мира – Россия готова пожертвовать миллионами своих солдат. По данным британской разведки, для захвата четырех областей, которые хочет Путин – Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской – может понадобиться четыре с половиной года и еще миллион россиян.

"Каждый раз посещая фронт, я вижу, как жизнь исчезает из городов и поселков. Яснее понимаешь, что Россия готова пожертвовать всем, чем только можно. Это тяжело. Очень тяжело. Я видел, как изменилось Доброполье. Это был торговый центр, хорошее место. Около трех месяцев назад я всегда останавливался там, чтобы купить хот-дог. А два месяца назад я снова был там, и последняя церковь закрылась. Все прятались внутри. Город обезлюдел", – рассказал Кейлин Робертсон.

Люди чувствуют связь с землей, когда видят фотографии

Он добавил, что то же самое наблюдает в Константиновке и других городах. В то время внимание мира переключилось на Израиль и саммит в Аляске. Он объяснил, что если люди не увидят, за что борются украинцы и насколько все разрушено вокруг, санкции просто не будут введены.

Через два дня я снова еду в Краматорск, чтобы сделать обновление, потому что русские постоянно обстреливают город. Единственный способ помнить, что там происходит, – это наличие журналистов на передовой, которые снимают все "собственными глазами". Это невероятно дорого и опасно, поэтому там почти никого нет. Это главная причина, почему я туда еду,

– сказал Робертсон.

Журналист добавил, что американские и западные СМИ считают эти области российскими, потому что там говорят на русском. Каждый солдат на Донбассе, с которым он разговаривал, говорит: они здесь, чтобы выгнать российскую армию из страны.

Он отметил, что в Ирландии говорят на английском, но это не означает, что Британия должна вернуть себе Ирландию.

Также он подытожил, что многие люди в мире пока не до конца понимают, за что борются украинцы. Когда он показывает ландшафты – Славянск, Доброполье и другие города с историей и кладбищами, у людей возникает глубокая эмоциональная связь с этой землей.

Какова ситуация на фронте?