Вижу это каждый раз, – ирландский журналист сказал, что для него самое трудное в поездках на фронт
- Ирландский журналист Кейлин Робертсон освещает ситуацию на фронте в Украине.
Робертсон подчеркивает важность присутствия журналистов на передовой для информирования мира о разрушениях, вызванных войной.
Война кардинально изменилась с начала полномасштабного вторжения. Вместо артиллерии теперь слышен гул дронов. Россия систематически наносит разрушения украинским городам.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, который делает репортажи с Востока. Он отметил, что Россия сейчас контролирует меньше территорий в Украине, чем в 2022 году, и продвигается чрезвычайно медленно.
Что труднее всего видеть на фронте?
Главное послание мира – Россия готова пожертвовать миллионами своих солдат. По данным британской разведки, для захвата четырех областей, которые хочет Путин – Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской – может понадобиться четыре с половиной года и еще миллион россиян.
"Каждый раз посещая фронт, я вижу, как жизнь исчезает из городов и поселков. Яснее понимаешь, что Россия готова пожертвовать всем, чем только можно. Это тяжело. Очень тяжело. Я видел, как изменилось Доброполье. Это был торговый центр, хорошее место. Около трех месяцев назад я всегда останавливался там, чтобы купить хот-дог. А два месяца назад я снова был там, и последняя церковь закрылась. Все прятались внутри. Город обезлюдел", – рассказал Кейлин Робертсон.
Люди чувствуют связь с землей, когда видят фотографии
Он добавил, что то же самое наблюдает в Константиновке и других городах. В то время внимание мира переключилось на Израиль и саммит в Аляске. Он объяснил, что если люди не увидят, за что борются украинцы и насколько все разрушено вокруг, санкции просто не будут введены.
Через два дня я снова еду в Краматорск, чтобы сделать обновление, потому что русские постоянно обстреливают город. Единственный способ помнить, что там происходит, – это наличие журналистов на передовой, которые снимают все "собственными глазами". Это невероятно дорого и опасно, поэтому там почти никого нет. Это главная причина, почему я туда еду,
– сказал Робертсон.
Журналист добавил, что американские и западные СМИ считают эти области российскими, потому что там говорят на русском. Каждый солдат на Донбассе, с которым он разговаривал, говорит: они здесь, чтобы выгнать российскую армию из страны.
Он отметил, что в Ирландии говорят на английском, но это не означает, что Британия должна вернуть себе Ирландию.
Также он подытожил, что многие люди в мире пока не до конца понимают, за что борются украинцы. Когда он показывает ландшафты – Славянск, Доброполье и другие города с историей и кладбищами, у людей возникает глубокая эмоциональная связь с этой землей.
Какова ситуация на фронте?
- Аналитики DeepState опубликовали обновленную карту боевых действий. По их данным, россияне продвинулись на Донецком направлении, в частности в районе поселка Заречное и вблизи Малиевки в Синельниковском районе Днепропетровской области.
- В середине августа российские войска прорвались в тыл украинских позиций вблизи города Доброполье. ВСУ отбросили врага, однако неподалеку еще остаются разрозненные группы российской пехоты, которые сейчас Силы обороны постепенно обезвреживают.
- На Востоке россияне больше всего давят на Покровском, Добропольском, Лиманском и Новопавловском направлениях